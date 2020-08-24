Единство, предшественники и ракета. Как Зеленский поздравлял с Днем независимости – видео

Президент Владимир Зеленский на Софийской площади поздравил украинцев с Днем независимости.

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Президент начал речь с того, что уже 29-дней нет раненых и погибших на Донбассе. Он выразил надежду, что будут сводки и о 0 заболевших COVID-19 за сутки.

На протяжении всей речи он призывал украинцев к единству и подчеркивал необходимость восстановления территориальной целостности.

"К сожалению, сегодня за семейным столом не хватает Крыма, Донецка и Луганска. Но мы делаем все, чтобы настал день, когда они вернутся", - заверил президент и заявил, что военная техника сейчас должна быть на Востоке, а большой парад всех войск будет, когда Украина вернет всех людей, территории и добьется прочного мира.

Он также добавил, что те, кто без боя "подарил" часть территорий, должны давать показания, а не проповеди по патриотизму. Зеленский заверил, что Украина будет возвращать всех своих граждан – и "за одного своего разведчика готова отдать 1000 других".

"Мы строим страну, где споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корвет", - сказал он и попросил "не путаться под ногами", тех у кого "было много лет, чтобы что-то сделать".

Завершал речь Зеленский перечислением достопримечательностей регионов страны, в том числе Крыма и Донбасса, подчеркнув, что все это – Украина.

Он заявил, что украинцам повезло родиться в своей стране, но "не все это еще поняли". Зеленский призвал всех украинцев каждый день защищать независимость.

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