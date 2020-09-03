На празднование Дня Независимости в Киеве потратили 1,6 млн грн: на что пошли деньги

Деньги из местного и государственного бюджета были потрачены на возложение цветов, поднятие флага и организацию выступлений президента

Правительство и столичная власть потратили на празднование Дня независимости в Киеве около 1,6 млн грн. Еще порядка 45 000 грн горсовет столицы заплатил за возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, сообщила Украинская правда со ссылкой на ответы Минкультуры, Киевского горсовета и Офиса президента.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

На что были потрачены деньги:

Торжественные мероприятия на Софиевской площади: поднятие флага, исполнение гимна, а также организация выступления и вручения наград президентом Владимиром Зеленским — 881 205 грн. из госбджета Церемония возложения цветов на Михайловской площади к Стене памяти погибших за Украину при участии президента и его жены, а также организация выступления Зеленского — 528 627 грн. из госбюджета. Торжественные мероприятия на Софиевской и Михайловской площади также были частично оплачены из местного бюджета — 191 800 грн.

Дополнительно местные власти оплатили возложение цветов к памятникам Шевченко и Грушевскому — 44 600 грн.

А вот на подготовку концертной программы попурри "Музыкальная история Независимости" деньги не выделялись, отметили в Минкультуры и информполитики. В столичном горсовете сказали, что разработкой и финансированием попурри тоже не занимались.

На вопрос, кто же тогда и на какую сумму оплатил музыкальную программу, а также кто занимался организацией этого мероприятия, ответа в Офисе президента пока не дали, пишет УП.

Примечательно, что в 2019 году на празднование Дня независимости в столице было потрачено 259 600 грн, а в 2018 году 187 000 грн.

24 августа на официальных торжествах в честь Дня независимости исполнялось музыкальное попурри. После этого группы Бумбокс и Океан Эльзы заявили, что у них не спрашивали разрешения на исполнение этих песен.

27 августа в Офисе президента прокомментировали ситуацию с использованием песен — сказали, что закон разрешает использовать музыкальные композиции в формате попурри без разрешения их авторов.

Смотрите также: Украина празднует День Независимости: трансляция торжеств и Марша защитников — видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.