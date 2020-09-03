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На празднование Дня Независимости в Киеве потратили 1,6 млн грн: на что пошли деньги

03.09.2020, 14:22
На празднование Дня Независимости в Киеве потратили 1,6 млн грн: на что пошли деньги - Фото
Марш защитников на День независимости (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Деньги из местного и государственного бюджета были потрачены на возложение цветов, поднятие флага и организацию выступлений президента

Правительство и столичная власть потратили на празднование Дня независимости в Киеве около 1,6 млн грн. Еще порядка 45 000 грн горсовет столицы заплатил за возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, сообщила Украинская правда со ссылкой на ответы Минкультуры, Киевского горсовета и Офиса президента.

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На что были потрачены деньги:

  1. Торжественные мероприятия на Софиевской площади: поднятие флага, исполнение гимна, а также организация выступления и вручения наград президентом Владимиром Зеленским881 205 грн. из госбджета
  2. Церемония возложения цветов на Михайловской площади к Стене памяти погибших за Украину при участии президента и его жены, а также организация выступления Зеленского 528 627 грн. из госбюджета.
  3. Торжественные мероприятия на Софиевской и Михайловской площади также были частично оплачены из местного бюджета  191 800 грн.

Дополнительно местные власти оплатили возложение цветов к памятникам Шевченко и Грушевскому  44 600 грн.

А вот на подготовку концертной программы попурри "Музыкальная история Независимости" деньги не выделялись, отметили в Минкультуры и информполитики. В столичном горсовете сказали, что разработкой и финансированием попурри тоже не занимались.

На вопрос, кто же тогда и на какую сумму оплатил музыкальную программу, а также кто занимался организацией этого мероприятия, ответа в Офисе президента пока не дали, пишет УП.

Примечательно, что в 2019 году на празднование Дня независимости в столице было потрачено 259 600 грн, а в 2018 году 187 000 грн.

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Дарья Мостовая
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