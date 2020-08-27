В ОП объяснили, почему на День независимости использовали песни без разрешения авторов

В Офисе президента отмечают, что закон позволяет использовать песни в формате попурри без разрешения автора

Во время официальных торжеств в честь Дня независимости песни использовались без разрешения артистов, так как это разрешено законом. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

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В ОП подчеркивают, что фрагменты песен прозвучали в формате попурри. А, согласно пункту 9-1 статьи 21 закона об авторском праве и смежных правах, такое использование разрешается без предварительного согласия автора, но с указанием его имени и источника заимствования.

24 августа на официальных торжествах в честь Дня независимости исполнялось попурри "Музыкальная независимость Украины".

После этого некоторые артисты (в частности группа Океан Эльзы и продюсер коллектива Бумбокс Алексей Согомонов) заявили, что у них не спрашивали разрешения на исполнение песен.

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Марк Сировой

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