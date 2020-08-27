UA

В ОП объяснили, почему на День независимости использовали песни без разрешения авторов

27.08.2020, 10:03
В ОП объяснили, почему на День независимости использовали песни без разрешения авторов - Фото
Концерт на день Независимости (скриншот видео Зе!Президент, YouTube)

В Офисе президента отмечают, что закон позволяет использовать песни в формате попурри без разрешения автора

Во время официальных торжеств в честь Дня независимости песни использовались без разрешения артистов, так как это разрешено законом. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ОП подчеркивают, что фрагменты песен прозвучали в формате попурри. А, согласно пункту 9-1 статьи 21 закона об авторском праве и смежных правах, такое использование разрешается без предварительного согласия автора, но с указанием его имени и источника заимствования.

Читайте также: На 50 минут. В Кривом Роге из-за опоздания Зеленского отложили начало футбольного матча

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
концерт океан эльзы Бумбокс день независимости песни офис президента

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками

Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками
 