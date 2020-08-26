На 50 минут. В Кривом Роге из-за опоздания Зеленского отложили начало футбольного матча

Также до приезда президента не пускали на стадион болельщиков

Сегодня стартует Кубок Украины сезона 2020/21. Первым матчем предварительного раунда стал поединок между "Кривбассом" и "Черкащиной". Встреча должна была начаться в 17:00, но ее на 50 минут отложили из-за опоздания президента Владимира Зеленского, сообщил спортивный портал Трибуна.

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Предполагалось, что гарант выступит с речью перед началом матча. В итоге Зеленский так ее и не произнес, сделав вместо этого первый удар по мячу.

Как отметил спортивный обозреватель Алексей Мандзий, приезда президента ждали не только команды, но и болельщики, которых до этого просто не пускали на стадион.

Ранее президент ФК "Кривбасс" Константин Караманиц сообщал, что эта встреча пройдет со зрителями - до 25% от имеющихся на стадионе мест.

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Дарья Мостовая

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