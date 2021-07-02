Курсантки на параде. Минобороны предложило вместо туфель "экспериментальную модель": фото

В Минобороны решили заменить для участвующих в военном параде девушек-курсанток туфли на каблуках на "экспериментальную модель" полевых берц. Об этом на встрече с курсантками сообщил министр обороны Андрей Таран. Соответствующее видео опубликовал в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Руслан Борисович, что вы думаете? Если мы провели такой эксперимент, определили, что идти в туфлях женщинам-военнослужащим на параде неудобно, они собьют ноги, то может мы выйдем из того, что для женщин-военнослужащих оптимальной обувью будут такие берцы?" – обратился Таран к главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку.

Хомчак уточнил, имеет ли в виду Таран полевую форму. Тот ответил утвердительно. На то Хомчак сообщил, что руководство Военного института Киевского национального университета имени Шевченко (ВИКНУ) провело сегодня опрос, согласно которому якобы 99% курсанток высказались за то, чтобы идти в парадной форме (то есть в туфлях на каблуках).

"Мы можем сделать экспериментальную модель именно для парада, и они ее испытывают практически, а потом уже будем принимать решение относительно..." – сказал Таран.

Одна из курсанток высказала свое мнение о предложенной модели. Она сказала, что эту обувь девушки носили примерно неделю, и она оказалась "более удобной чем туфли", в том числе за счет того, что в берцах, по ее словам, высота каблука меньше.

Вместе с тем на опубликованных Арестовичем фото каблук в берцах если и ниже (это сложно определить из-за некорректного способа измерения), то не намного.

Вчера Минобороны опубликовало фото с подготовки курсанток к параду на День независимости. На них они маршируют на высоких каблуках.

Это вызвало волну негативных комментариев под публикацией. Минобороны удалило их и закрыло комментарии. Сегодня в Верховной Раде нардепы Евросолидарности принесли на стол Тарану туфли с каблуками в знак протеста.

В Минобороны ответили, что на параде женщины будут идти в парадной форме, а к ней есть требования, изложенные в приказе от 13 декабря 2017 года. То есть женщины все-таки будут маршировать на каблуках.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, руководительницы двух министерств и правительственная уполномоченная по гендерной политике раскритиковали решение Минобороны о каблуках для курсанток на параде в честь Дня Независимости и потребовали от Тарана в срочном порядке заменить туфли на каблуках на комфортную обувь.

Вадим Ребрина

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