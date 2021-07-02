В правительстве потребовали от Тарана отставить каблуки на параде: Это недопустимо

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, руководительницы двух министерств и правительственная уполномоченная по гендерной политике раскритиковали решение Минобороны о каблуках для курсанток на параде в честь Дня Независимости и потребовали от министра обороны Андрея Тарана в срочном порядке заменить туфли на каблуках на комфортную обувь.

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К заявлению Стефанишиной присоединились министр соцполитики Мария Лазебная, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

"Обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а "прусский" шаг на параде в такой обуви – это намеренно причиненный вред здоровью солдаток. Поскольку сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу 57 000 женщин – это недопустимо", – говорится в заявлении.

Чиновницы напомнили, что Украина внедряет стандарты НАТО, где действует принцип равенства прав и обязанностей военнослужащих независимо от пола.

"Да, невысокие каблуки используются в отдельных странах-членах НАТО в качестве составляющей парадно-выходной формы женщин военнослужащих. Но эта обувь не используется для марширующих на парадах", – сказано в заявлении.

Там обращается внимание на то, что украинские женщины-военные доказали свою состоятельность "не на каблуках, а с автоматами в руках". Сейчас более 16 000 женщин получили статус участников боевых действий, 19 женщин погибли.

Подписантки заявления обратились к Тарану с требованием безотлагательно осуществить ряд шагов:

- в срочном порядке заменить обувь на каблуках на комфортную обувь для участия в параде ко Дню Независимости;

- вместе с женщинами-военными внести изменения в модели военной обуви и одежды, проведя перед этим комплексный мониторинг;

- назначить советника по гендерным вопросам;

- провести опрос женщин из сектора безопасности и обороны об условиях службы, включая форменную одежду.

Также Стефанишина и ее единомышленницы призвали организаторов парада сформировать смешанные "коробки" военных, в которые будут входить как женщины, так и мужчины.

Вчера Минобороны опубликовало фото с подготовки курсанток к параду на День независимости. На них они маршируют на высоких каблуках.

Это вызвало волну негативных комментариев под публикацией. Минобороны удалило их и закрыло комментарии. Сегодня в Верховной Раде нардепы Евросолидарности принесли на стол Тарану туфли с каблуками в знак протеста.

В Минобороны ответили, что на параде женщины будут идти в парадной форме, а к ней есть требования, изложенные в приказе от 13 декабря 2017 года. То есть женщины все-таки будут маршировать на каблуках.

Вадим Ребрина

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