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Скандал с каблуками. Минобороны изменит обувь курсанток на параде – нардеп

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 12:07
Скандал с каблуками. Минобороны изменит обувь курсанток на параде – нардеп - Фото
Подготовка курсанток к параду на День независимости (фото - пресс-служба Минобороны)

Курсантки на параде на День независимости не будут маршировать на высоких каблуках. Об этом сообщила в Facebook депутат Слуги народа Марина Бардина, пообщавшись с министром обороны Андреем Тараном.

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"Поговорили с Министром обороны о подготовке парада и вчерашние каблуки. Обувь на параде будет другой – министр показал картинку", – написала она.

На уточняющий вопрос журналиста LIGA.net она ответила, что обувь курсанток будет в разы ниже, чем на фото, которые опубликовало вчера Минобороны.

"Похожи на осенние ботинки. Не суперидеально, но лучше, чем сейчас", – написала Бардина.

Таким ответом осталась недовольна замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк. Она требует служебного расследования, отчета по закупке обуви и публичных извинений.

  • Вчера Минобороны опубликовало фото с подготовки курсанток к параду на День независимости. На них они маршируют на высоких каблуках.
  • Это вызвало волну негативных комментариев под публикацией. Минобороны удалило их и закрыло комментарии. Сегодня в Верховной Раде нардепы Евросолидарности принесли на стол Тарану туфли с каблуками в знак протеста. 

Читайте также: Парады на земле, на воде и в воздухе: что запланировал Кабмин на День независимости

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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каблуки минобороны парад день независимости Андрей Таран курсантки
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