Скандал с каблуками. Минобороны изменит обувь курсанток на параде – нардеп

Курсантки на параде на День независимости не будут маршировать на высоких каблуках. Об этом сообщила в Facebook депутат Слуги народа Марина Бардина, пообщавшись с министром обороны Андреем Тараном.

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"Поговорили с Министром обороны о подготовке парада и вчерашние каблуки. Обувь на параде будет другой – министр показал картинку", – написала она.

На уточняющий вопрос журналиста LIGA.net она ответила, что обувь курсанток будет в разы ниже, чем на фото, которые опубликовало вчера Минобороны.

"Похожи на осенние ботинки. Не суперидеально, но лучше, чем сейчас", – написала Бардина.

Таким ответом осталась недовольна замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк. Она требует служебного расследования, отчета по закупке обуви и публичных извинений.

Вчера Минобороны опубликовало фото с подготовки курсанток к параду на День независимости. На них они маршируют на высоких каблуках.

Это вызвало волну негативных комментариев под публикацией. Минобороны удалило их и закрыло комментарии. Сегодня в Верховной Раде нардепы Евросолидарности принесли на стол Тарану туфли с каблуками в знак протеста.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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