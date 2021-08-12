Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что на параде в честь Дня независимости Украины 24 августа не будет "совковости", а также тяжелой техники, которая могла бы повредить асфальт на Крещатике. Об этом он сказал во время репетиции торжеств на взлетной полосе ГП "Антонов", передает пресс-служба Минобороны.

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Таран побывал на репетиции прохождения пешей колонны, которая "шлифовала" новый строевой шаг.

Он заявил, что в 30-ю годовщину независимости Украина отходит от советской системы организации парадов и оставляет "совковость" в прошлом. По его словам, в этом году сценарий военного парада будет другим – впервые за годы независимости не будет объезда войск, поздравления каждой "коробки" отдельно.

"Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам", – сказал министр.

Кроме того, по словам Тарана, в этом году на Крещатике не будет тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие.

В военном параде примут участие около 5000 представителей сектора безопасности и обороны. При этом большинство военнослужащих – участники боевых действий на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, в репетиции принимают участие военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ, МВД и других силовых ведомств. Всего по Крещатику и Майдану пройдут 36 "коробок".

В парадах возьмут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Также анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

Министр обороны Молдовы заявил, что Национальная армия страны направит солдат из роты Почетного караула на парад ко Дню независимости в Киеве. Всего ожидается участие в параде военнослужащие из 15 стран-партнеров.

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Оксана Житнюк

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