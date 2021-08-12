Молдова отправит военных в Киев на парад в честь Дня независимости Украины

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что Национальная армия страны направит солдат из роты Почетного караула на парад ко Дню независимости в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

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Сообщается, что из-за карантинных ограничений в Киев приедет ограниченное количество молдавских военных.

Также Носатый и посол Украины в Молдове Марко Шевченко обсудили участие Вооруженных сил Украины и Молдовы в многонациональных учениях, которые направлены на повышение оперативной совместимости между контингентами двух армий.

В 2020-м году традиционного военного парада ко Дню независимости не было из-за карантинных ограничений. В этом году в Киеве парад пройдет с участием украинской армии и военнослужащих из 15 стран-партнеров. Также во время парада запустят артиллерийский салют на Трухановом острове. Программа мероприятий.

20 мая 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал военные парады к 30-летию независимости.

В парадах возьмут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Также анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

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Станислав Стороженко

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