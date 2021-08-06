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Речной парад в Киеве на День независимости. По Днепру пройдут боевые катера флота Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 12:33
Речной парад в Киеве на День независимости. По Днепру пройдут боевые катера флота Украины - Фото
Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

В День независимости на Днепре состоится речной парад в районе Киевского речного вокзала и Труханова острова – в нем примут участие корабли Военно-морских Сил Украины и флота Госпогранслужбы. Об этом сообщает mil.in.ua

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От погранслужбы будут представлены два катера Safe Boat 27 и катер проекта UMS-1000 Морской охраны ГПСУ. ВМС Украины на параде покажут три малых бронированных артиллерийских катера проекта Гюрза-М: "Бердянск", "Никополь", "Коростень". 

Кроме них по Днепру пройдет десантный катер "Сватово", две 11-метровых и две 7-метровых лодки Willard.

Корабли проекта Гюрза-М и "Сватово" несут службу на Черном море – они будут добираться до Киева своим ходом.

"Ожидается, что из Одессы и Очакова катера выйдут в конце этой недели", – пишет издание. 

  • 20 мая 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал военные парады к 30-летию независимости.
  • В парадах возьмут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Также анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.
  • В Киеве парад пройдет по улице Крещатик при участии трех колонн: пешей, воздушной и механизированной. Также во время парада запустят артиллерийский салют на Трухановом острове. Программа мероприятий.

Читайте также: Экокатастрофа | Химия вместо воды. Мы сняли Днепр с дрона: на видео видно, что это больше не река

Станислав Стороженко
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вмс флот госпогранслужба парад день независимости Гюрза-М сватово
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