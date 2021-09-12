Украинские военные могут очистить Донбасс и повоевать за Крым, но много погибнут – Данилов

Украинские военные способны очистить временно оккупированный Донбасс и повоевать за Крым, но это может привести к большим потерям, в том числе среди мирного населения. Об этом в интервью Радио Свобода заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов объяснил, что сейчас речи о военной составляющей не идет. По его словам, надо понимать, что при решении вопросов военным путем будет гибнуть большое количество мирного населения.

"Поверьте, наши Вооруженные Силы способны очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо понимать, что мы не можем допустить, чтобы десятки и сотни тысяч людей полегли во время таких военных операций", – сказал он.

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Данилов отметил, что у Украины есть понимание черты, однако это не значит, что она не будет пользоваться военной силой в случае необходимости.

На вопрос, когда эта необходимость может наступить, он ответил, что СНБО разработал пять вариантов развития событий – Украина сейчас идет по первому, политико-дипломатическому.

"Дальше будем смотреть, что будет происходить. К сожалению, РФ не останавливается, не выполняет никаких достигнутых договоренностей. В частности, в Париже (на нормандском саммите 2019-го, – ред.) по открытиям пунктов пропуска, по облегчению жизни людей, которые находятся в оккупации", – добавил Данилов.

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Марк Сировой

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