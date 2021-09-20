В Украине начались совместные с США и 13 странами военные учения Rapid Trident-2021

Во Львовской области сегодня, 20 сентября 2021 года, начались украино-американские военные учения Rapid Trident-2021. Об этом сообщает АрмияInform.

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Учения пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного под общим руководством командующего Сухопутных войск генерал-полковника Александра Сырского.

Помимо организаторов, Украины и США, в учениях примут участие военнослужащие 13 стран: Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

Также в учениях будет участвовать Литовско-Польско-Украинская бригада. Общее число участников учений – около 6000.

С 13 по 17 сентября 2021 года Украина и НАТО провели штабные учения по противостоянию угрозам в регионе Черного моря.

18 сентября в связи с учениями Объединенные усилия-2021 была усилена ПВО на севере Украины.

Денис Юдин

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