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Объединенные усилия-2021. На севере Украины усилена система ПВО

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 14:28
Объединенные усилия-2021. На севере Украины усилена система ПВО - Фото
Учения Объединенные усилия-2021 (Фото – пресс-служба Воздушного командования Центр)

На северном направлении усилена система противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба Воздушного командования "Центр".

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Усиление ПВО на севере Украины осуществлено в рамках стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия-2021.

Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск выдвинулись на обозначенные позиции, что дает возможность существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитно-ракетного прикрытия.

Военные обратились к жителям Черниговской области с просьбой не раскрывать маршруты передислокации войск.

  • Прошлогодние учения Объединенные усилия в Украине прошли с 22 по 25 сентября. В них были задействованы 12000 человек и 700 единиц вооружения и военной техники. Объединенные усилия-2020 стали ответом на масштабные учения России Кавказ-2020.
  • 15 сентября 2021 года завершились военные учения России и Беларуси Запад-2021.
Денис Юдин
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пво учения Объединенные усилия-2021
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