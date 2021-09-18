Объединенные усилия-2021. На севере Украины усилена система ПВО

На северном направлении усилена система противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба Воздушного командования "Центр".

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Усиление ПВО на севере Украины осуществлено в рамках стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия-2021.

Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск выдвинулись на обозначенные позиции, что дает возможность существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитно-ракетного прикрытия.

Военные обратились к жителям Черниговской области с просьбой не раскрывать маршруты передислокации войск.

Прошлогодние учения Объединенные усилия в Украине прошли с 22 по 25 сентября. В них были задействованы 12000 человек и 700 единиц вооружения и военной техники. Объединенные усилия-2020 стали ответом на масштабные учения России Кавказ-2020.

15 сентября 2021 года завершились военные учения России и Беларуси Запад-2021.

Денис Юдин

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