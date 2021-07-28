В Украине готовятся к новым учениям: съедутся военные из 15 стран-членов НАТО и партнеров

В конце сентября в Украине пройдут учения Объединенные усилия-2021, в которых примут участие военнослужащие из около 15 стран-членов НАТО и партнеров. Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил.

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Сообщается, что стратегические командно-штабные учения пройдут практически на всех полигонах ВСУ и в акватории Черного и Азовского морей. Военные маневры состоятся в три этапа.

По словам командующего объединенных сил ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева, по окончанию учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВСУ во время ведения операций. Также армия должна продемонстрировать приобретенные способности по организации планирования операций.

Сейчас органы военного управления ВСУ и других составляющих сил обороны отрабатывают вопросы управления группировками войск при ведении операций сил обороны.

Прошлогодние учения Объединенные усилия в Украине прошли с 22 по 25 сентября. В них были задействованы 12000 человек и 700 единиц вооружения и военной техники. Объединенные усилия-2020 стали ответом на масштабные учения России Кавказ-2020.

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Оксана Житнюк

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