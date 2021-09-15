Военные учения России и Беларуси "Запад-2021" завершились

В России прошла церемония закрытия российско-беларуских учений "Запад-2021". Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Учения проходили с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси.

В учениях приняли участие около 200 000 человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей, сообщили в пресс-службе военного ведомства страны-агрессора.

На терриории Беларуси в учениях участвовали 12 800 человек, в том числе 2500 военнослужащих из РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, опасность ситуации понимает и президент США Джо Байден.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ответом на российско-беларуские учения станут учения Объединенные усилия-2021.

11 сентября командующий ОС ВСУ Серегй Наев заявил, что непосредственной угрозы широкомасштабного наступления России во время учений "Запад-2021" не наблюдается.

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Денис Юдин

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