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Военные учения России и Беларуси "Запад-2021" завершились

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 15:15
Военные учения России и Беларуси
Российские военные (фото - пресс-служба Минобороны РФ)

В России прошла церемония закрытия российско-беларуских учений "Запад-2021". Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Учения проходили с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси.

В учениях приняли участие около 200 000 человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей, сообщили в пресс-службе военного ведомства страны-агрессора.

На терриории Беларуси в учениях участвовали 12 800 человек, в том числе 2500 военнослужащих из РФ.

Читайт мнение: "Запад-2021": эскалации российской агрессии не время. Есть другие угрозы

Денис Юдин
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беларусь учения запад-2021
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