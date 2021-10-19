США помогут Украине и союзникам сдерживать Россию в Черном море – глава Пентагона
США готовы поддержать Украину в противодействии российской агрессии в Черном море. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга с министром обороны Андреем Тараном.
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Остин отметил, что США готовы поддерживать своих союзников, чтобы сдержать агрессию РФ, добавив, что Черноморский регион "очень важен".
"Мы поддерживаем Украину вместе с Грузией, Румынией, Болгарией. Мы поняли важность партнерства и союзничества для сдерживания российской агрессии", — подчеркнул он.
В то же время Таран отметил, что у Украины и США "общие интересы" и стороны объединят усилия для поддержания стабильности и безопасности в Черноморском регионе.
- 22 сентября президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море.
- Сегодня на брифинге Остин подчеркивал, что Россия начала войну на Донбассе и препятствует миру, а США будут поддерживать обороноспособность Украины.
- Также во время брифинга Таран заявлял, что помощь США является очень эффективной, а Украина ожидает, что США и дальше будут сдерживать Россию.
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