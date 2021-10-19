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США помогут Украине и союзникам сдерживать Россию в Черном море – глава Пентагона

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 16:33
США помогут Украине и союзникам сдерживать Россию в Черном море – глава Пентагона - Фото
Ллойд Остин (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

США готовы поддержать Украину в противодействии российской агрессии в Черном море. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга с министром обороны Андреем Тараном.

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Остин отметил, что США готовы поддерживать своих союзников, чтобы сдержать агрессию РФ, добавив, что Черноморский регион "очень важен".

"Мы поддерживаем Украину вместе с Грузией, Румынией, Болгарией. Мы поняли важность партнерства и союзничества для сдерживания российской агрессии", — подчеркнул он.

В то же время Таран отметил, что у Украины и США "общие интересы" и стороны объединят усилия для поддержания стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

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Елизавета Кумбер
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пентагон нато черное море Андрей Таран Ллойд Остин
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