UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина ждет от США сдерживания России всеми доступными методами – Таран

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 15:57
Украина ждет от США сдерживания России всеми доступными методами – Таран - Фото
Андрей Таран и Ллойд Остин (Фото: пресс-служба Минобороны)

Помощь от США является очень эффективной, Украина ожидает, что США и дальше будут поддерживать нашу независимость и сдерживать Россию. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран на совместном брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином в Киеве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что Украина ожидает от США дальнейшей поддержки независимости, территориальной целостности, а также сдерживания России от распространения агрессии, "перерастания конфликта в полномасштабную войну".

"Средства влияния США — это и дипломатические, и военные, это и помощь нам военно-техническая, это все то, что мы на данный момент получаем от США", – сказал Таран.

Также министр отметил, что помощь США является очень эффективной и значительно увеличивает возможности Украины. В качестве примеров он привел систему связи на передовой, основанную на американской аппаратуре связи и криптозащиты, радиолокационную станцию для контрбатарейной борьбы, уже полученные корабли класса Island и корабли класса Mark VI, которые еще будут получены.

  • 18 октября в Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США, это медикаменты, вооружение и боеприпасы. Первую партию привезли 10 октября, третья ожидается в ближайшее время.
  • Сегодня на брифинге министр обороны США Ллойд Остин отметил, что ни одна страна не имеет права вето на вступление какого-либо государства в НАТО, Украина самостоятельно будет решать вопросы о своем сближении с Альянсом.

Читайте также: "Это нонсенс". В Белом доме опровергли информацию "о приостановлении помощи Украине"

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военная помощь Андрей Таран Ллойд Остин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 