Украина ждет от США сдерживания России всеми доступными методами – Таран

Помощь от США является очень эффективной, Украина ожидает, что США и дальше будут поддерживать нашу независимость и сдерживать Россию. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран на совместном брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином в Киеве.

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Он отметил, что Украина ожидает от США дальнейшей поддержки независимости, территориальной целостности, а также сдерживания России от распространения агрессии, "перерастания конфликта в полномасштабную войну".

"Средства влияния США — это и дипломатические, и военные, это и помощь нам военно-техническая, это все то, что мы на данный момент получаем от США", – сказал Таран.

Также министр отметил, что помощь США является очень эффективной и значительно увеличивает возможности Украины. В качестве примеров он привел систему связи на передовой, основанную на американской аппаратуре связи и криптозащиты, радиолокационную станцию для контрбатарейной борьбы, уже полученные корабли класса Island и корабли класса Mark VI, которые еще будут получены.

18 октября в Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США, это медикаменты, вооружение и боеприпасы. Первую партию привезли 10 октября, третья ожидается в ближайшее время.

Сегодня на брифинге министр обороны США Ллойд Остин отметил, что ни одна страна не имеет права вето на вступление какого-либо государства в НАТО, Украина самостоятельно будет решать вопросы о своем сближении с Альянсом.

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Виктория Найдёнова

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