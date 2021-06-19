"Это нонсенс". В Белом доме опровергли информацию о приостановлении помощи Украине

В Белом доме опровергли появившуюся вчера информацию, что США якобы приостановили оказание военной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, опубликованного на сайте ведомства.

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"Представление о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности – это нонсенс. Буквально на прошлой неделе, накануне саммита США – Россия, мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму $150 млн, в том числе на летальное оружие", – подчеркивается в заявлении.

В Белом доме заявили, что США предоставили всю сумму, одобренную Конгрессом в рамках помощи Украины в сфере безопасности. Глава страны Джо Байден сказал "всему миру" на саммите НАТО, что продолжит помогать Украине, чтобы та "могла продолжать противостоять физической агрессии России", – отметила Псаки.

В заявлении также говорится, что США подготовили "резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину". "Как президент Байден прямо сказал президенту Путину, мы будем непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнули в Белом доме.

1 марта 2021 года Минобороны США заявило о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $125 млн. Там заявили, что предоставление еще одного пакета, на $150 млн, будет зависеть от успеха проводимых в Украине реформ.

11 июня стало известно, что США предоставили второй пакет на $150 млн. Он не включает в себя летальное оружие, кроме вооруженных патрульных катеров Mark VI.

18 июня в СМИ появилась информация, что США якобы приостановили выделение Украине военной помощи на $100 млн, включая оружие.

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Дарья Мостовая

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