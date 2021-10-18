В Украину прибыла партия американского оружия и боеприпасов: фото разгрузки самолета
В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.
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В ночь с 17 на 18 октября в Украину прибыла вторая партия техпомощи от США. В нее входят медикаменты и вооружение с боеприпасами.
В Минобороны сообщают, что первая партия поступила 10 октября, третью ожидают в ближайшее время.
Как отмечается, помощь предоставлена в рамках договоренностей, достигнутых с американским правительством во время недавнего визита в США президента Владимира Зеленского.
Кроме ранее согласованного объема на сумму $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн.
- 17 сентября Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине.
- 14 сентября 2021 года журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.
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