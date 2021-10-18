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В Украину прибыла партия американского оружия и боеприпасов: фото разгрузки самолета

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 12:36
В Украину прибыла партия американского оружия и боеприпасов: фото разгрузки самолета - Фото
Фото: пресс-центр Минобороны

В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины. 

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В ночь с 17 на 18 октября в Украину прибыла вторая партия техпомощи от США. В нее входят медикаменты и вооружение с боеприпасами.

В Минобороны сообщают, что первая партия поступила 10 октября, третью ожидают в ближайшее время. 

Как отмечается, помощь предоставлена в рамках договоренностей, достигнутых с американским правительством во время недавнего визита в США президента Владимира Зеленского.

Кроме ранее согласованного объема на сумму $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн.

В Украину прибыла партия американского оружия и боеприпасов: фото разгрузки самолета

В Украину прибыла партия американского оружия и боеприпасов: фото разгрузки самолета

В Украину прибыла партия американского оружия и боеприпасов: фото разгрузки самолета

Читайте также: Украина насыщает войска Джавелинами: из США прибудет новая партия современного оружия

Владислава Михайленко
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оружие минобороны армия военная помощь
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