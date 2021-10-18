В Украину прибыла партия американского оружия и боеприпасов: фото разгрузки самолета

В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

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В ночь с 17 на 18 октября в Украину прибыла вторая партия техпомощи от США. В нее входят медикаменты и вооружение с боеприпасами.

В Минобороны сообщают, что первая партия поступила 10 октября, третью ожидают в ближайшее время.

Как отмечается, помощь предоставлена в рамках договоренностей, достигнутых с американским правительством во время недавнего визита в США президента Владимира Зеленского.

Кроме ранее согласованного объема на сумму $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн.

17 сентября Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине.

14 сентября 2021 года журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.

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Владислава Михайленко

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