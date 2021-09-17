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Сдерживание России | Конгресс США обсуждает увеличение военной помощи Украине. Упомянуты системы ПВО/ПРО

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 08:03
Конгресс США обсуждает увеличение военной помощи Украине. Упомянуты системы ПВО/ПРО - Фото
Фото: Samuel Corum/EPA

Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине. Если проект оборонного бюджета США на 2022-й фискальный год будет принят с этими правками, ВСУ и другие сферы обороны Украины получат помощи на $300 млн.

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"Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", – пишет в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

В документах речь идет об увеличении ежегодной помощи на оборону Украины на $50 млн.

"Конгресс считает, что США остаются постоянным партнером Украины, и в интересах нацбезопасности США помочь правительству Украины в противодействии российской военной агрессии", – подчеркивается в законопроекте.

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Там также говорится, что не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу закона об оборонном бюджете, глава Пентагона должен представить комитетам Конгресса по обороне отчет о вариантах того, как Вашингтон может поддержать Украину посредством "устранения пробелов в комплексной противовоздушной и противоракетной обороне".

Такой отчет должен включать варианты продажи или передачи систем ПРО/ПВО.

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Законодатели США подчеркивают в комментариях к законопроекту, что "поведение российского правительства не улучшилось и во многих аспектах стало более агрессивным после вторжения в Украину в 2014 году по части:

→ военных усилий по подрыву территориальной целостности суверенных стран Европы;

→ угрозы для США, НАТО и других партнеров США;

→ вмешательства в смежные демократические процессы.

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Также проект закона оборонного бюджета США:

→ Продлевает ограничение на военное сотрудничество между США и РФ;

→ запрещает финансирование любой деятельности, которая признает суверенитет РФ над оккупированным Крымом;

→ расширяет полномочия главы Пентагона с согласия госсекретаря по части оказания помощи, предоставления развединформации для ВСУ и других сил безопасности Украины, а также обеспечения многостороннего или регионального обучения для стран восточной Европы;

→ требует от главы Пентагона отчет о проблемах, с которыми сталкивается армия США в Европе, в том числе о регуляторных препонах и китайских инвестициях в критически важную инфраструктуру, такую как порты;

→ выражает мнение Сената о твердой приверженности США НАТО и подчеркивает важность расширения сотрудничества по общим вызовам безопасности;

→ выражает мнение Сената о том, что США следует по-прежнему уделять первоочередное внимание поддержке стран Балтии по мере того, как они строят и инвестируют в критически важные области безопасности.

Скриншот поста Маркаровой
Евгений Пилипенко
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