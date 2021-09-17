Сдерживание России | Конгресс США обсуждает увеличение военной помощи Украине. Упомянуты системы ПВО/ПРО
Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине. Если проект оборонного бюджета США на 2022-й фискальный год будет принят с этими правками, ВСУ и другие сферы обороны Украины получат помощи на $300 млн.
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"Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", – пишет в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.
В документах речь идет об увеличении ежегодной помощи на оборону Украины на $50 млн.
"Конгресс считает, что США остаются постоянным партнером Украины, и в интересах нацбезопасности США помочь правительству Украины в противодействии российской военной агрессии", – подчеркивается в законопроекте.
Там также говорится, что не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу закона об оборонном бюджете, глава Пентагона должен представить комитетам Конгресса по обороне отчет о вариантах того, как Вашингтон может поддержать Украину посредством "устранения пробелов в комплексной противовоздушной и противоракетной обороне".
Такой отчет должен включать варианты продажи или передачи систем ПРО/ПВО.
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Законодатели США подчеркивают в комментариях к законопроекту, что "поведение российского правительства не улучшилось и во многих аспектах стало более агрессивным после вторжения в Украину в 2014 году по части:
→ военных усилий по подрыву территориальной целостности суверенных стран Европы;
→ угрозы для США, НАТО и других партнеров США;
→ вмешательства в смежные демократические процессы.
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Также проект закона оборонного бюджета США:
→ Продлевает ограничение на военное сотрудничество между США и РФ;
→ запрещает финансирование любой деятельности, которая признает суверенитет РФ над оккупированным Крымом;
→ расширяет полномочия главы Пентагона с согласия госсекретаря по части оказания помощи, предоставления развединформации для ВСУ и других сил безопасности Украины, а также обеспечения многостороннего или регионального обучения для стран восточной Европы;
→ требует от главы Пентагона отчет о проблемах, с которыми сталкивается армия США в Европе, в том числе о регуляторных препонах и китайских инвестициях в критически важную инфраструктуру, такую как порты;
→ выражает мнение Сената о твердой приверженности США НАТО и подчеркивает важность расширения сотрудничества по общим вызовам безопасности;
→ выражает мнение Сената о том, что США следует по-прежнему уделять первоочередное внимание поддержке стран Балтии по мере того, как они строят и инвестируют в критически важные области безопасности.
- 14 сентября 2021 года журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.
- Месяцем ранее вице-премьер Резников заявил в Вашингтоне, что "нам нужна ПВО, можем разместить войска США в Украине". Спикер президента отреагировал тем, что размещение войск США в Украине – это "гипотетический вариант".
- В начале осени глава МИД заявил, что Украина "работает над своей системой ПРО" и "американская нам не нужна: есть и другие".
- Тем временем Лукашенко пугает 1941 годом и хочет закрыть 1200 км границы с Украиной российскими комплексами С-400.
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