США выполнят свои обязательства перед Украиной для ее защиты от России – Блинкен

США выполнят свои обязательства перед Украиной в сфере безопасности в случае агрессии России. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Конгрессмен Брайан Фитцпатрик сказал, что только что вернулся из Украины, скоро поедет в Тайвань – и люди там напуганы до смерти. Он спросил, будут ли США безоговорочно и беззастенчиво делать все, чтобы защитить Украину в случае агрессии России, а Тайвань – при агрессии Китая.

"Конечно, мы будем выполнять свои обязательства перед обеими странами", – ответил Блинкен.

Фитцпатрик задал уточняющий вопрос: США сделают все, что необходимо, чтобы защитить их?

"Мы будем выполнять свои обязательства по закону об отношениях с Тайванем и обязательства, которые у нас есть перед Украиной – обязательства, которые президент Зеленский обсуждал неделю или две назад", – сказал глава Госдепа.

Детальнее о результатах визита Зеленского в США читайте в разборе от LIGA.net: "Теперь надо выполнить взятые обязательства". Главные итоги встречи Зеленского и Байдена

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.