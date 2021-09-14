США выполнят свои обязательства перед Украиной для ее защиты от России – Блинкен
США выполнят свои обязательства перед Украиной в сфере безопасности в случае агрессии России. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
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Конгрессмен Брайан Фитцпатрик сказал, что только что вернулся из Украины, скоро поедет в Тайвань – и люди там напуганы до смерти. Он спросил, будут ли США безоговорочно и беззастенчиво делать все, чтобы защитить Украину в случае агрессии России, а Тайвань – при агрессии Китая.
"Конечно, мы будем выполнять свои обязательства перед обеими странами", – ответил Блинкен.
Фитцпатрик задал уточняющий вопрос: США сделают все, что необходимо, чтобы защитить их?
"Мы будем выполнять свои обязательства по закону об отношениях с Тайванем и обязательства, которые у нас есть перед Украиной – обязательства, которые президент Зеленский обсуждал неделю или две назад", – сказал глава Госдепа.
- 1 сентября Зеленский и президент США Джо Байден встретились в Вашингтоне. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Байден начал разговор с Крымской платформы.
- Встреча в Белом доме длилась более двух часов вместо запланированных по протоколу 45 минут. После встречи была опубликована общая декларация Украины и США о стратегическом партнерстве.
- Зеленский заявил, что с Байденом был "нормальный мужской разговор" и не было никакого негатива к Украине. Президент не услышал от американского коллеги конкретики со сроками вступления Украины в НАТО, а также предложил США несколько вариантов участия в переговорах по Донбассу.
- Также во время визита Зеленского в США в Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, им, в частности, предусмотрена разработка базы для создания общих систем вооружения.
Детальнее о результатах визита Зеленского в США читайте в разборе от LIGA.net: "Теперь надо выполнить взятые обязательства". Главные итоги встречи Зеленского и Байдена
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