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"Вопрос должен быть решен". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО – видео видео

07.06.2021, 18:33
Система ПВО Korkut (Фото - Aselkan)
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Турецкая компания Aselsan предлагает Украине свою систему противовоздушной обороны ближнего действия Korkut. Об этом сообщает Defence Express

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"Aselsan предлагает Вооруженным Силам Украины проверенную на местах систему ПВО, которая отвечает всем оперативным и тактическим требованиям", – говорится в сообщении компании.

Непосредственное обсуждение этого вопроса должно состояться на киевской выставке "Оружие и безопасность" на следующей неделе, пишет издание.

Турция планирует представить Украине 35-мм самоходную "зенитку", разработанную в соответствии со стандартами НАТО. Она предназначена для противовоздушной обороны механизированных войск и мобильных подразделений, а также стационарных военных баз. 

Как отмечают журналисты, вопрос противовоздушной обороны для Украины "рано или поздно должен быть решен".

Korkut оснащен сдвоенной 35-мм пушкой с дальностью действия – 4 км, скорость достигает 1100 выстрелов в минуту. Дополнительно комплекс может быть вооружен ПЗРК Stinger или иной системой.

Также в системе ПВО есть автоматический безленточный механизм подачи боеприпасов, который дает возможность одновременно загружать в магазин различные типы боеприпасов и менять их за 15 секунд.

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Станислав Стороженко
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ВСУ пво Турция вооружение Aselsan Korkut
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