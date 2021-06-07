Турецкая компания Aselsan предлагает Украине свою систему противовоздушной обороны ближнего действия Korkut. Об этом сообщает Defence Express.

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"Aselsan предлагает Вооруженным Силам Украины проверенную на местах систему ПВО, которая отвечает всем оперативным и тактическим требованиям", – говорится в сообщении компании.

Непосредственное обсуждение этого вопроса должно состояться на киевской выставке "Оружие и безопасность" на следующей неделе, пишет издание.

Турция планирует представить Украине 35-мм самоходную "зенитку", разработанную в соответствии со стандартами НАТО. Она предназначена для противовоздушной обороны механизированных войск и мобильных подразделений, а также стационарных военных баз.

Как отмечают журналисты, вопрос противовоздушной обороны для Украины "рано или поздно должен быть решен".

Korkut оснащен сдвоенной 35-мм пушкой с дальностью действия – 4 км, скорость достигает 1100 выстрелов в минуту. Дополнительно комплекс может быть вооружен ПЗРК Stinger или иной системой.

Также в системе ПВО есть автоматический безленточный механизм подачи боеприпасов, который дает возможность одновременно загружать в магазин различные типы боеприпасов и менять их за 15 секунд.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прошлой осенью обещал, что Украина закупит еще пять турецких боевых дронов Bayraktar в 2021-м. Всего Украина планирует закупить до полусотни этих дронов.

27 января 2021 года сообщалось, что в 2021 году ВМС получат беспилотники Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками.

В марте опытные образцы противокорабельного ракетного комплекса Нептун поступили в Вооруженные Силы Украины.

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Станислав Стороженко

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