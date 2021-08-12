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Спикер Зеленского: Размещение войск США в Украине – гипотетический вариант

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 06:40
Спикер Зеленского: Размещение войск США в Украине – гипотетический вариант - Фото
Сергей Никифоров (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Размещение войск США на территории Украины – это гипотетический вариант усиления безопасности, слова вице-премьера Алексея Резникова об этом не значат, что Украина рассчитывает в ближайшее время размещать американские военные базы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время брифинга вчера, 11 августа 2021 года.

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По словам Никифорова, заявление Резникова нужно трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант усиления безопасности Украины. "Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и размещению военных баз", – заявил Никифоров.

Этот вопрос зависит от консенсуса в украинском обществе, от желания НАТО и от готовности принять факт, что любые шаги по размещению войск США в Украине "сильно разозлят нашего северного соседа", подчеркнул Никифоров.

Никифоров заявил, что не может комментировать намерения президента Владимира Зеленского, но если вопрос об американских базах будет подниматься во время переговоров с президентом США Джо Байденом, об этом сообщат.

Денис Юдин
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Сергей Никифоров войска США Владимир Зеленский пво джо байден американские базы
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