Резников в Вашингтоне: Нам нужна ПВО, можем разместить войска США в Украине

Украине нужно усилить противовоздушную оборону, она может разместить войска США. Об этом заявил министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом.

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"Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", – заявил он.

Резников отмечал, что Россия де-факто оккупировала Азовское море, милитаризировала Черное, готовится разместить в Крыму ядерное оружие и использует временно оккупированный полуостров как опору для военных операций на Ближнем Востоке и в Африке, а также – для влияния на Балканах.

Кроме того, Резников заявил, что реализация проекта российско-немецкого газопровода Северный поток-2 – "почти гарантированная эскалация для Украины и стран Балтии", угроза для Польши, зависимость и шантаж в будущем для остальной Европы.

Резников убежден, что надо не допустить запуска СП-2, усилив санкции против компаний, которые реализуют проект.

Марк Сировой

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