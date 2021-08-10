Резников в Вашингтоне: Нам нужна ПВО, можем разместить войска США в Украине
Украине нужно усилить противовоздушную оборону, она может разместить войска США. Об этом заявил министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом.
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"Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", – заявил он.
Резников отмечал, что Россия де-факто оккупировала Азовское море, милитаризировала Черное, готовится разместить в Крыму ядерное оружие и использует временно оккупированный полуостров как опору для военных операций на Ближнем Востоке и в Африке, а также – для влияния на Балканах.
Кроме того, Резников заявил, что реализация проекта российско-немецкого газопровода Северный поток-2 – "почти гарантированная эскалация для Украины и стран Балтии", угроза для Польши, зависимость и шантаж в будущем для остальной Европы.
Резников убежден, что надо не допустить запуска СП-2, усилив санкции против компаний, которые реализуют проект.
- В апреле 2021-го, во время стягивания войск России к границам Украины, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что зенитно-ракетные комплексы США Patriot должны быть в Украине.
- В мае министр обороны Андрей Таран не исключил возможность приобретения для Украины системы противоракетной обороны (ПРО) наподобие израильского Железного купола. В июне сообщалось, что турецкая компания Aselsan предлагает Украине свою систему ПРО ближнего действия Korkut.
- 15 июля 2021 года ВМС Украины получили от Турции модернизированный ударный дрон Bayraktar ТВ2.
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