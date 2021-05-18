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В Минобороны не исключают приобретение системы ПРО, подобной израильскому Железному куполу

18.05.2021, 23:59
В Минобороны не исключают приобретение системы ПРО, подобной израильскому Железному куполу - Фото
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Андрей Таран не исключил возможность приобретения для Украины системы противоракетной обороны (ПРО) наподобие израильского Железного купола. Об этом Таран рассказал во время визита на предприятие Мотор Сич, передает пресс-служба Минобороны.

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По его словам, события в Израиле показали актуальность системы ПРО.

Таран рассказал, что Минобороны в прошлом году начало "определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины", и не исключил возможность приобретения системы, подобной Железному куполу.

СПРАВКА. Железный купол (Iron Dome) — система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 кв.км.
По данным Армии обороны Израиля, с 19:00 17 мая до 7:00 18 мая были зафиксированы пуски по израильским жилым районам примерно 90 ракет из сектора Газа, из которых примерно 22% упали на территории сектора, а остальные перехватил "Железный купол".
По данным английской Википедии, в стоимость Железного купола входят: $50 млн за батарею, $40 000 за ракету.
  • 15 марта Военно-морские силы ВСУ получили опытные образцы украинского берегового мобильного противокорабельного ракетного комплекса Нептун.

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Наталия Медведева
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