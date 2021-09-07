Украина работает над своей системой ПРО. Американская нам не нужна: есть и другие – Кулеба

Технология противоракетной обороны, которую Украина поставит в будущем на вооружение, необязательно будет с американской базовой технологией. Об этом в ток-шоу Свобода слова на канале ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По ходу обсуждения результатов недавнего визита в США делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским глава МИД уточнил, что в Украине "идет работа над разработкой собственной" системы ПРО.

"Эта технология может прийти необязательно из Соединенных Штатов. Есть и другие страны, которые владеют ею. И мы ведем переговоры о доступе к ней", – сообщил Кулеба.

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Он согласился с оппонентом по передаче, что ПВО и ПРО – "это сейчас ключевые дырки, которые нужно заполнять, и мы над ними очень предметно работаем".

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Евгений Пилипенко

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