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Украина работает над своей системой ПРО. Американская нам не нужна: есть и другие – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 06:37
Украина работает над своей системой ПРО. Американская нам не нужна: есть и другие – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Технология противоракетной обороны, которую Украина поставит в будущем на вооружение, необязательно будет с американской базовой технологией. Об этом в ток-шоу Свобода слова на канале ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По ходу обсуждения результатов недавнего визита в США делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским глава МИД уточнил, что в Украине "идет работа над разработкой собственной" системы ПРО.

"Эта технология может прийти необязательно из Соединенных Штатов. Есть и другие страны, которые владеют ею. И мы ведем переговоры о доступе к ней", – сообщил Кулеба.

Читайте также: Горбулин: Джавелинов мало, Украине нужны системы Patriot

Он согласился с оппонентом по передаче, что ПВО и ПРО – "это сейчас ключевые дырки, которые нужно заполнять, и мы над ними очень предметно работаем".

  • Весной 2021 года во время эскалации у границ Украины глава ОП Ермак заявил администрации США, что "ближайшие комплексы Patriot должны быть здесь, а не в Польше".
  • В мае флот Британии впервые использовал ИИ для отражения ракетных атак.
  • В июне появилось видео стрельб Тайфуном-1 – новым украинским снарядом для реактивной артиллерии, а Babcock International объявила, что берется за "современный фрегат" для ВМСУ.
  • В то же время первый вице-президент НАН Горбулин сказал: "не хочу мечтать, но ОТРК на "Антеях" даст дальность поражения до 5000 км". 
  • О том, что Украина способна развить ракетный потенциал самостоятельно, без помощи иностранных партнеров, и построить систему сдерживания за счет ракетных технологий, Горбулин писал в статье на Укринформе. Он убежден, что созданием такой системы страна "сэкономит миллиарды", которые нужно выложить на иностранные системы типа Patriot или Iron Dome.
  • В июле министр обороны Таран заявил, что "для россиян не секрет – у нас нет оружия, чтобы остановить вторжение с моря".

Смотрите также: Новые видео испытаний модернизированных ракет к Точке-У и снарядов к Граду из-под Одессы

Евгений Пилипенко
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