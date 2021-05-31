UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Флот Британии впервые использовал искусственный интеллект для отражения ракетных атак видео

31.05.2021, 11:03
Фото: Royal Navy
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA

Британский военный флот испытывает системы искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволят усовершенствовать противовоздушную оборону страны и НАТО на море, значительно нарастив возможности операторов-перехватчиков сверхзвуковых ракет. Об этом пишет пресс-служба Королевского военно-морского флота Британии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В учениях Formidable Shield 2021 у берегов Шотландии и Норвегии принимают участие эсминец HMS Dragon и два фрегата – HMS Lancaster и HMS Argyll (первый корабль в Британии, оснащенный ракетами ПРО Sea Ceptor).

Фото: Royal Navy

В "Грозном щите" задействовано более 3000 военнослужащих. Основная задача – проверка способности кораблей НАТО обнаруживать, отслеживать и перехватывать ракеты – от сверхзвуковых морских в полете над водной гладью до баллистических.

Читайте также: "Не в моих интересах вас уничтожить". Нейросеть GPT-3 наехала на Цукерберга. Это конец?

Проверяют оборудование и программное обеспечения гослаборатории Dstl и отраслевых партнеров из Roke, CGI и BAE Systems: системы Startle и Sycoiea.

Видео: Armada Española

Первая разработана, чтобы облегчить нагрузку на моряков, отслеживающих воздушную картину в операционной: система дает рекомендации и предупреждения в режиме реального времени. Sycoiea опирается на эти данные, определяет летящие ракеты и дает рекомендации по выбору оружия для нейтрализации угрозы.

Операторы на учениях довольны: говорят, что теперь могут идентифицировать ракетные угрозы "быстрее, чем обычно, и даже обойти по времени целый операционный отдел".

Фото: Royal Navy

Хотя эксперименты с искусственным интеллектом проводились и раньше, впервые его испытали против боевых ракет.

Читайте также: Искусственный интеллект Youtube заблокировал канал с шахматами, посчитав игру расистской

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гиперзвуковое оружие искусственный интеллект учения перехват баллистическая ракета про HMS Dragon Formidable Shield HMS Lancaster
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 