Британский военный флот испытывает системы искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволят усовершенствовать противовоздушную оборону страны и НАТО на море, значительно нарастив возможности операторов-перехватчиков сверхзвуковых ракет. Об этом пишет пресс-служба Королевского военно-морского флота Британии.

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В учениях Formidable Shield 2021 у берегов Шотландии и Норвегии принимают участие эсминец HMS Dragon и два фрегата – HMS Lancaster и HMS Argyll (первый корабль в Британии, оснащенный ракетами ПРО Sea Ceptor).

В "Грозном щите" задействовано более 3000 военнослужащих. Основная задача – проверка способности кораблей НАТО обнаруживать, отслеживать и перехватывать ракеты – от сверхзвуковых морских в полете над водной гладью до баллистических.

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Проверяют оборудование и программное обеспечения гослаборатории Dstl и отраслевых партнеров из Roke, CGI и BAE Systems: системы Startle и Sycoiea.

Видео: Armada Española

Первая разработана, чтобы облегчить нагрузку на моряков, отслеживающих воздушную картину в операционной: система дает рекомендации и предупреждения в режиме реального времени. Sycoiea опирается на эти данные, определяет летящие ракеты и дает рекомендации по выбору оружия для нейтрализации угрозы.

Операторы на учениях довольны: говорят, что теперь могут идентифицировать ракетные угрозы "быстрее, чем обычно, и даже обойти по времени целый операционный отдел".

Хотя эксперименты с искусственным интеллектом проводились и раньше, впервые его испытали против боевых ракет.

В 2020 году искусственный интеллект посадил в тюрьму невиновного человека.

В конце прошлого года впервые в истории ИИ управлял военным самолетом США.

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Евгений Пилипенко

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