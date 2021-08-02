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Новые видео испытаний модернизированных ракет к Точке-У и снарядов к Граду из-под Одессы видео

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 11:38
Запуск Точки-У (скриншот из видеозаписи)
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В конце июля на полигоне в Одесской области успешно испытали украинские снаряды Тайфун-1 к реактивным установкам залпового огня Град. Там же состоялись летные испытания ракеты 9М79-1 для комплекса Точка-У. Новые видео этого показали в YouTube-канале Конструкторского бюро "Южное".

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"Тайфуны" калибра 122 мм должны прийти на смену советским снарядам, причем дальность поражения у разработки КБ "Южное" вдвое больше – до 40 км. 28 июля их испытали на максимальную дальность.

"Поставленные перед новыми реактивными снарядами задачи выполнены, цель испытаний достигнута", – заявили разработчики, добавив, что дальше будет новый раунд испытаний.

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С полигона "Алибей" проведено также два пуска восстановленных и модернизированных ракет к Точке-У, оснащенных системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля разработки от КБ "Южное".

"Пуски прошли с положительными результатами, с полным подтверждением тактико-технических характеристик изделий и с высокими показателями точности попадания (в пределах нормы) в определенную точку цели", – подчеркнули инженеры.

Смотрите видео: Взлет ударного дрона Bayraktar под Николаевом: радиус действия увеличен до 300 км

Евгений Пилипенко
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