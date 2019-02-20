Будни фронта: видео удара по позиции "потерявших страх" боевиков

В результате точечного удара украинских военных по опорному пункту российской гибридной армии в Донбассе ликвидированы боевики, которые "совсем потеряли страх и начали вразвалочку ходить на позициям, а не в траншеях". Об этом пишет, выложив в YouTube боевой эпизод, офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

По данным офицера, уничтожены двое "гибридов", которые были на службе у страны-оккупанта России.

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Как уточнил Штефан, после этого вольностей вроде неприкрытых прогулок по позициям боевики себе не позволяют.

Когда и где произошел боевой эпизод, не сообщается.