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В ВСУ провели испытания наземных боевых дронов из Украины – видео видео

26.05.2021, 12:02
Фото - defence-ua.com
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На полигоне в Житомирской области прошли испытания украинских наземных дронов. Представители командования Десантно-штурмовых войск решили оценить возможности разработок в максимально реальных условиях. Об этом пишет defence-ua.com.

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В испытаниях принимали участие дроны Ironclad, Ласка 2.0 и РСВК-М Охотник, а наблюдал за ходом тестирований лично командующий ДШВ Вооруженных Сил Украины Евгений Мойсюк.

Как отмечает издание, военные решили испытать технику в условиях, которые максимально приближены к боевым. В частности ВСУ использовали комплексы радиоэлектронной борьбы, которые полностью "положили" GPS и каналы управления дронов – с заданием не справился ни один из конкурсантов. 

Также эвакуационные возможности беспилотников не оправдали ожидания военных - концепция работы беспилотников с носилками, на которых они должны вытащить раненого из под огня должна быть доработана.

"Я уверен, что у украинских производителей будет результат, надеюсь, что в короткие сроки. Потому что Вооруженным Силам Украины наземные беспилотные платформы нужны и максимально быстро", – подытожил Мойсюк. 

Читайте также: В командовании ВСУ рассказали, чем хотят вооружить морскую пехоту до 2025 года

Станислав Стороженко
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ДШВ ВСУ дрон армия испытания беспилотник войска Евгений Мойсюк Ironclad Ласка 2.0 РСВК-М Охотник
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