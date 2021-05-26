На полигоне в Житомирской области прошли испытания украинских наземных дронов. Представители командования Десантно-штурмовых войск решили оценить возможности разработок в максимально реальных условиях. Об этом пишет defence-ua.com.

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В испытаниях принимали участие дроны Ironclad, Ласка 2.0 и РСВК-М Охотник, а наблюдал за ходом тестирований лично командующий ДШВ Вооруженных Сил Украины Евгений Мойсюк.

Как отмечает издание, военные решили испытать технику в условиях, которые максимально приближены к боевым. В частности ВСУ использовали комплексы радиоэлектронной борьбы, которые полностью "положили" GPS и каналы управления дронов – с заданием не справился ни один из конкурсантов.

Также эвакуационные возможности беспилотников не оправдали ожидания военных - концепция работы беспилотников с носилками, на которых они должны вытащить раненого из под огня должна быть доработана.

"Я уверен, что у украинских производителей будет результат, надеюсь, что в короткие сроки. Потому что Вооруженным Силам Украины наземные беспилотные платформы нужны и максимально быстро", – подытожил Мойсюк.

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Станислав Стороженко

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