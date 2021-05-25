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Начали с Нептуна. Военную технику ВСУ начали оснащать украинскими тепловизорами – видео видео

25.05.2021, 13:55
Фото - defence-ua.com
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Тепловизионная система ночного управления Atri Tinds прошла ведомственные испытания и принята на вооружение в Вооруженные Силы Украины. Об этом пишет defence-ua.com

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Сообщается, что система проходила государственные испытания в составе ракетного комплекса Нептун и уже стоит на машинах береговой версии.

Кроме того, начальник сил логистики ВСУ Олег Вишнивский принял решение устанавливать Atri Tinds на практически все виды зенитно-ракетных комплексов войск Украины. А именно: Бук-М1, Оса-АКМ, Тунгуска, С-300ПС и С-300В1, Тор.

Издание отмечает, что рассматриваются предложения по оснащению системой бронемашин Козак-2М1, БТР-4Е и на БТР-80.

Основной задачей системы Atri Tinds является предоставление возможности управлять техникой без демаскировки в условиях ограниченной видимости.

Благодаря тепловизионной камере военная техника может двигаться в полной темноте с выключенными фарами и подсветкой, что существенно усложняет возможность визуального обнаружения и наблюдения за такой техникой, говорят разработчики.

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Станислав Стороженко
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ВСУ зрк армия войска тепловизор нептун Atri Tinds
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