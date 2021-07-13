Триада сдерживания | Военные США показали новое изображение ядерного бомбардировщика-невидимки B-21 Raider
Военно-воздушные силы США показали обновленную визуализацию разрабатываемого тяжелого стратегического ядерного бомбардировщика B-21 Raider. Картинка опубликована на сайте ВВС США.
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Рендеринг показывает бомбардировщик, пролетающий на низкой высоте на фоне авиабазы ВВС США "Эдвардс" в Калифорнии, где 420-я летно-испытательная эскадрилья испытывает "невидимку".
По состоянию на июль 2021-го B-21 Raider прошел критическую проверку конструкции и сейчас находится на стадии проектирования и производства. Этот этап включает не только работу над собственно самолетом, но и планировку соответствующей производственной инфраструктуры и логистики поставок.
B-21 предназначен для работы вместе с B-52, B-1 и В-2. По плану, флот "Райдеров" превысит 100 бортов; этот самолет постепенно заменит не только B-1 и B-2, но и B-52 (если не будет решено его снова модернизировать и продлевать срок службы).
- 12 февраля 2021 года стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, B-52 Stratofortress и B-2 Spirit пролетели над стадионом в городе Тампа во время финала Super Bowl.
- 12 марта ВВС США официально приняли первый истребитель F-15EX.
- 2 июня американские стратегические бомбардировщики B-52 пролетели над всеми европейскими странами НАТО в сопровождении самолетов союзников по пути.
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