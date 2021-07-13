Военно-воздушные силы США показали обновленную визуализацию разрабатываемого тяжелого стратегического ядерного бомбардировщика B-21 Raider. Картинка опубликована на сайте ВВС США.

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Рендеринг показывает бомбардировщик, пролетающий на низкой высоте на фоне авиабазы ВВС США "Эдвардс" в Калифорнии, где 420-я летно-испытательная эскадрилья испытывает "невидимку".

По состоянию на июль 2021-го B-21 Raider прошел критическую проверку конструкции и сейчас находится на стадии проектирования и производства. Этот этап включает не только работу над собственно самолетом, но и планировку соответствующей производственной инфраструктуры и логистики поставок.

B-21 предназначен для работы вместе с B-52, B-1 и В-2. По плану, флот "Райдеров" превысит 100 бортов; этот самолет постепенно заменит не только B-1 и B-2, но и B-52 (если не будет решено его снова модернизировать и продлевать срок службы).

СПРАВКА. B-21 Raider - перспективный стратегический бомбардировщик нового поколения с треугольным крылом, разрабатываемый Northrop Grumman для ВВС США. Одно из звеньев американской триады ядерного сдерживания (бомбардировщики, наземные ракеты и ракеты на подлодках). Предполагается, что он будет обладать сверхдальним радиусом действия, увеличенной бомбовой нагрузкой, малозаметностью ("невидимка"), а также будет способен нести как обычные боеприпасы, так и термоядерное оружие. Первый полет ожидается в 2022-м, принятие на вооружение в — 2026—2027 годах.

Евгений Пилипенко

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