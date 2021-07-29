Вооруженные силы Украины успешно испытали модернизированные образцы ракетного вооружения к системам Град и Точка-У. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Испытания прошли на полигоне Алибей в Одесской области.

В рамках практических стрельб военнослужащие провели четыре успешных пуска: дважды образцом Тайфун-1 (модернизированный снаряд Града с увеличенной до 40 км дальностью) и дважды модернизированными и восстановленными образцами ракет для Точки-У.

Испытания прошли под руководством замначальника Генштаба ВСУ Родиона Тимошенко. Также в них участвовали представители Минобороны, разработчики, производители модернизированных образцов и личный состав некоторых подразделений ВСУ.

В мае ВСУ провели испытания наземных боевых дронов из Украины.

1 июня Минобороны показало испытания новых реактивных снарядов Тайфун-1 для РСЗО Град.

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Оксана Житнюк

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