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ВСУ испытали модернизированные ракеты для Точки-У и Града – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 18:32
Испытания (Скриншот из видео Генштаба ВСУ)
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Вооруженные силы Украины успешно испытали модернизированные образцы ракетного вооружения к системам Град и Точка-У. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Испытания прошли на полигоне Алибей в Одесской области.

В рамках практических стрельб военнослужащие провели четыре успешных пуска: дважды образцом Тайфун-1 (модернизированный снаряд Града с увеличенной до 40 км дальностью) и дважды модернизированными и восстановленными образцами ракет для Точки-У.

Испытания прошли под руководством замначальника Генштаба ВСУ Родиона Тимошенко. Также в них участвовали представители Минобороны, разработчики, производители модернизированных образцов и личный состав некоторых подразделений ВСУ.

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Оксана Житнюк
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ВСУ испытания ракета град Точка-У
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