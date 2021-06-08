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"Современный, грозный". В Украине прошли испытания БТР-4Е для морпехов – видео видео

08.06.2021, 17:25
Испытания БТР-4Е (Фото - Минобороны)
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В Украине успешно завершились дополнительные типовые испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Глава Минобороны Андрей Таран рассказал, что новую модификацию украинского БТР разработали для комплектования современной бронетехникой подразделений Военно-морских сил. Обновленная бронемашина предназначена для десантирования с надводных десантных кораблей.

"Современный, многофункциональный, грозный – это тремя словами характеристика такого варианта выполнения БТР-4Е", – сказал Таран.

Он также сообщил, что БТР-4Е – исключительно украинская разработка, прошедшая полный цикл от "чистого листа" до постановки на вооружение.

Главное отличие варианта БТР-4Е для ВМС ВСУ от базового образца заключается в том, что модифицированная версия предназначена для транспортировки личного состава морпехов и их огневой поддержки в бою. БТР для морской пехоты также способен круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата.

Бронетранспортер БТР-4Е серийно выпускается в Украине и планово поступает в подразделения ВСУ.

Читайте также: Украина укрепляет полигон морской пехоты в "пустыне" у Крыма: детали

Оксана Житнюк
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ВМС ВСУ испытания бронетранспортер бтр-4Е Андрей Таран Морпех
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