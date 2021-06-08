В Украине успешно завершились дополнительные типовые испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Глава Минобороны Андрей Таран рассказал, что новую модификацию украинского БТР разработали для комплектования современной бронетехникой подразделений Военно-морских сил. Обновленная бронемашина предназначена для десантирования с надводных десантных кораблей.

"Современный, многофункциональный, грозный – это тремя словами характеристика такого варианта выполнения БТР-4Е", – сказал Таран.

Он также сообщил, что БТР-4Е – исключительно украинская разработка, прошедшая полный цикл от "чистого листа" до постановки на вооружение.

Главное отличие варианта БТР-4Е для ВМС ВСУ от базового образца заключается в том, что модифицированная версия предназначена для транспортировки личного состава морпехов и их огневой поддержки в бою. БТР для морской пехоты также способен круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата.

Бронетранспортер БТР-4Е серийно выпускается в Украине и планово поступает в подразделения ВСУ.

В мае 2021-го командующий морпехов Юрий Содоль рассказал, чем хотят вооружить их до 2025 года.

В сети появилось видео с военной базы на юге Украины о том, как готовят "бойцов трех стихий" – "рейнджеров ВСУ".

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Оксана Житнюк

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