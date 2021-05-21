UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина укрепляет полигон морской пехоты в "пустыне" у Крыма: детали

21.05.2021, 14:37
Украина укрепляет полигон морской пехоты в
Морская пехота ВМС Украины (фото - Генеральний штаб ЗСУ, Facebook)

Украина укрепляет материально-техническую базу полигона морской пехоты Алешковские пески в Херсонской области – неподалеку от админрубежа с временно оккупированным Крымом. Об этом в интервью Укринформу рассказал командующий морской пехотой Военно-морских Сил генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В наших планах также развитие учебно-материальной базы на полигоне морской пехоты (Алешковские пески). Там продолжается развитие соответствующей инфраструктуры", – сказал он.

СПРАВКА. Алешковские пески – песчаный массив, который еще называют "крупнейшей пустыней Европы". Массив расположен в 30 км на восток от Херсона, до Армянска во временно оккупированном Крыму – около 100 км на юго-запад.

По словам Содоля, на полигоне ввели в эксплуатацию класс динамических тренажеров, тактический класс, класс тактической медицины, классы тренажеров экипажей танков Т-80, учебно-методический класс, класс инженерной подготовки, класс тренажеров БМП и классы противовоздушной обороны.

Генерал добавил, что подготовка украинской пехоты скорректирована с учетом опыта морепехов США. Цель – чтобы морпех имел полный спектр практических навыков во владении оружием, которое есть в наличии.

"Мы должны готовить морских пехотинцев к тем вызовам, с которыми они встретятся в дальнейшем. Десантные операции, наступательные и оборонительные действия в разной местности и при различных погодных условиях и, конечно, отражение российской агрессии на востоке Украины", – объяснил он.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вмс Крым морская пехота полигон Юрий Содоль алешковские пески
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 