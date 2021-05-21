Украина укрепляет полигон морской пехоты в "пустыне" у Крыма: детали

Украина укрепляет материально-техническую базу полигона морской пехоты Алешковские пески в Херсонской области – неподалеку от админрубежа с временно оккупированным Крымом. Об этом в интервью Укринформу рассказал командующий морской пехотой Военно-морских Сил генерал-лейтенант Юрий Содоль.

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"В наших планах также развитие учебно-материальной базы на полигоне морской пехоты (Алешковские пески). Там продолжается развитие соответствующей инфраструктуры", – сказал он.

СПРАВКА. Алешковские пески – песчаный массив, который еще называют "крупнейшей пустыней Европы". Массив расположен в 30 км на восток от Херсона, до Армянска во временно оккупированном Крыму – около 100 км на юго-запад.

По словам Содоля, на полигоне ввели в эксплуатацию класс динамических тренажеров, тактический класс, класс тактической медицины, классы тренажеров экипажей танков Т-80, учебно-методический класс, класс инженерной подготовки, класс тренажеров БМП и классы противовоздушной обороны.

Генерал добавил, что подготовка украинской пехоты скорректирована с учетом опыта морепехов США. Цель – чтобы морпех имел полный спектр практических навыков во владении оружием, которое есть в наличии.

"Мы должны готовить морских пехотинцев к тем вызовам, с которыми они встретятся в дальнейшем. Десантные операции, наступательные и оборонительные действия в разной местности и при различных погодных условиях и, конечно, отражение российской агрессии на востоке Украины", – объяснил он.

В течение апреля Россия стягивала войска к границам Украины на востоке и во временно оккупированный Крым, в конце месяца часть войск начали отводить. 18 мая главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что у границ Украины по-прежнему находятся около 80 000 российских военных.

В последние недели порт Одессы, где стоят корабли ВМС, заходили корабли западных стран. 9 мая в него зашел корабль береговой охраны США USCGC Hamilton, а 18-го - патрульный корабль королевского флота Великобритании HMS Trent.

Марк Сировой

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