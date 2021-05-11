Американский USCGC Hamilton добрался до порта Одессы: фото, видео корабля

Утром 9 мая в одесский порт зашел корабль береговой охраны США USCGC Hamilton, он пришвартовался на 15 причале Морвокзала, пишет Думская.

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В воды Черного моря корабль зашел еще 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом Явуз, а в начале мая – с грузинскими катерами типа Айленд. 9 мая у американского судна состоялись учения в Украине, а после – оно пришвартовалось в водах одесского порта.

СПРАВКА. Корабли береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и изначально были предназначены для борьбы с подлодками. Они имеют длину 115 метров, вооружены пушками OTO Melara 76 мм, двумя Mk38 25 мм, Phalanx CIWS 20 мм и шестью пулеметами 50 калибра.



Эти судна способны принимать вертолеты MH-65, они универсальны, могут выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские. Обычно используются в составе авианосных групп.

Фото, видео – Думская

15 марта 2021 года РФ объявила о закрытии со следующей недели до октября части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.

16 апреля в США и ЕС потребовали от России не ограничивать судоходство в Черном море.

27 апреля шестой флот США направил в Черное море патрульный корабль USCG Cutter Hamilton.

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Дарья Мостовая

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