UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Американский USCGC Hamilton добрался до порта Одессы: фото, видео корабля

11.05.2021, 13:58
Американский USCGC Hamilton добрался до порта Одессы: фото, видео корабля - Фото
Корабль береговой охраны США USCGС Hamilton (источник - dumskaya.net)

Утром 9 мая в одесский порт зашел корабль береговой охраны США USCGC Hamilton, он пришвартовался на 15 причале Морвокзала, пишет Думская.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

В воды Черного моря корабль зашел еще 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом Явуз, а в начале мая – с грузинскими катерами типа Айленд. 9 мая у американского судна состоялись учения в Украине, а после – оно пришвартовалось в водах одесского порта.

СПРАВКА. Корабли береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и изначально были предназначены для борьбы с подлодками. Они имеют длину 115 метров, вооружены пушками OTO Melara 76 мм, двумя Mk38 25 мм, Phalanx CIWS 20 мм и шестью пулеметами 50 калибра.

Эти судна способны принимать вертолеты MH-65, они универсальны, могут выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские. Обычно используются в составе авианосных групп.

Фото, видео – Думская

Читайте также: Флагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фоторепортаж

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
одесса фото видео черное море флот сша береговая охрана USCG Cutter Hamilton
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 