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Рейнджеры ВСУ. Как готовят "бойцов трех стихий": видео с военной базы на юге Украины видео

04.06.2021, 13:59
Морская пехота Украины (скриншот из видеозаписи)
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Год назад на базе 198-го учебного центра Военно-морских сил в Николаеве начала формироваться Школа морпеха, где, как пишут в командовании этого рода войск, "готовят рейнджеров Вооруженных Сил Украины". Сюжет с базы показало Військове телебачення України.

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Основное направление деятельности школы – подготовка морпехов, которые выполняют боевые задания в трех стихиях: на земле, в воздухе и на море.

Школа отличается от любых подобных заведений тем, что включает как воздушную, так и морскую десантную подготовку. Здесь с курсантами работают только те инструкторы, которые имеют боевой опыт.

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Евгений Пилипенко
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ВСУ морская пехота Николаев армия база
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