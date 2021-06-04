Год назад на базе 198-го учебного центра Военно-морских сил в Николаеве начала формироваться Школа морпеха, где, как пишут в командовании этого рода войск, "готовят рейнджеров Вооруженных Сил Украины". Сюжет с базы показало Військове телебачення України.

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Основное направление деятельности школы – подготовка морпехов, которые выполняют боевые задания в трех стихиях: на земле, в воздухе и на море.

Школа отличается от любых подобных заведений тем, что включает как воздушную, так и морскую десантную подготовку. Здесь с курсантами работают только те инструкторы, которые имеют боевой опыт.

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Евгений Пилипенко

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