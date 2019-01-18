Десант на лед, вертолеты и Хамви: зимние учения морпехов — видео

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины провели зимние тактические учения с высадкой из вертолетов на лед водоема и использованием бронеавтомобилей. Сюжет выложен в Facеbook военной части.

"Десантирование, ведения разведывательных действий на соответствующей местности, штурм зданий, зачистка местности и тому подобное. С поставленными задачами справились", — говорится в подписи к сюжету.

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Военные из 36-й бригады уже не первый год воюют в Приазовье, защищая от российско-террористических войск Мариуполь и окрестности.

23 мая 2018 году морпехи Украины впервые отметили профессиональный праздник – День морской пехоты. Украинский институт национальной памяти опубликовал познавательную инфографику по случаю 100-летия создания отечественной морской пехоты.

Видео: 36 ОБрМП