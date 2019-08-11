Военные учения украинских морпехов в Грузии: яркое видео

Украинские морпехи приняли участие в военных учениях "Agile Spirit 2019", которые с 27 июля по 9 августа проходили в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Более 3000 военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса сразу на трех военных базах отрабатывали совместные действия в составе объединенных международных подразделений", - отмечается в сообщении.

Учения проходили девятый раз, в этом году - одновременно на трех локациях: в Сенаки, в Вазиани и на полигоне "Орфоло".

Представители ВСУ примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии. водное подразделение Вооруженных сил Украины прибыло в Германию в город Хоенфельс на многонациональные учения Combined Resolve-12. 10 августа с

Видео: ТРС "Бриз"