Военные учения украинских морпехов в Грузии: яркое видео

Украинские морпехи приняли участие в военных учениях "Agile Spirit 2019", которые с 27 июля по 9 августа проходили в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Более 3000 военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса сразу на трех военных базах отрабатывали совместные действия в составе объединенных международных подразделений", - отмечается в сообщении.
Учения проходили девятый раз, в этом году - одновременно на трех локациях: в Сенаки, в Вазиани и на полигоне "Орфоло".
Видео: ТРС "Бриз"