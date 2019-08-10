Бойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фото

Фото: Facebook 93 ОМБр

Сводное подразделение Вооруженных сил Украины прибыло в Германию в город Хоенфельс на многонациональные учения Combined Resolve-12. Об этом 93 ОМБр "Холодный Яр" сообщает в Facebook.

Представители ВСУ примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии.

В состав сил BLUFOR войдет и механизированная рота 93 ОМБр на БМП под руководством капитана Александра Борща.

Вмногонациональных учениях Combined Resolve-12 будут участвовать военнослужащие из 21-й страны. Сейчас идет подготовительный этап. Хозяева организуют логистику, участники учений готовят технику.