Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.08.2019, 14:30

Бойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фото

1 / 10
Бойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фото
Бойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фото
Бойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фотоБойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фото

Сводное подразделение ВСУ, в том числе воины 93 ОМБр, прибыли на многонациональные учения

Фото: Facebook 93 ОМБр

Сводное подразделение Вооруженных сил Украины прибыло в Германию в город Хоенфельс на многонациональные учения Combined Resolve-12. Об этом 93 ОМБр "Холодный Яр" сообщает в Facebook.

Представители ВСУ примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии.

В состав сил BLUFOR войдет и механизированная рота 93 ОМБр на БМП под руководством капитана Александра Борща.

Вмногонациональных учениях Combined Resolve-12 будут участвовать военнослужащие из 21-й страны. Сейчас идет подготовительный этап. Хозяева организуют логистику, участники учений готовят технику.

  • В конце июня-начале июля в Черном море прошли совместные украинско-американские учения Sea Breeze-2019.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, учения, 93 омбр, Combined Resolve-12
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра
В Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут: фото
В Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут: фото
В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео
В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео
Материалы по теме
На барке страны НАТО провели ритуал с моряками из Украины: видео
Общество На барке страны НАТО провели ритуал с моряками из Украины: видео
Морская авиация Украины завершила учения над Черным морем: видео
Общество Морская авиация Украины завершила учения над Черным морем: видео
Популярное
фото/видео
Бойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фото
Бойцы ООС прибыли в Германию на учения Combined Resolve-12: фото
Супертайфун в Китае: "Лекима" убила уже 13 человек - видео
Супертайфун в Китае: "Лекима" убила уже 13 человек - видео 11:45
В Австралии выбрали самую очаровательную коалу: видео
В Австралии выбрали самую очаровательную коалу: видео 09.08.19, 22:36
Javelin для украинских бойцов. США готовы к поставкам – видео
Javelin для украинских бойцов. США готовы к поставкам – видео 09.08.19, 21:42
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 