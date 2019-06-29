Sea Breeze: в Одессу прибыло высокоскоростное десантное судно США

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В Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze 2019 прибыло высокоскоростное десантное судно США USNS Yuma (T-EPF-8). Об этом сообщила мониторинговая группа Майдана иностранных дел в Facebook.

Уточняется, что судно зашло в Одесский порт в 10:40.

Украинский милитарный порта уточняет, что судна такого типа являются многоцелевыми и предназначены для работ в мелководных портах и фарватерах. Они способны выполнять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники - одно такое может взять на борт пехотный батальон или другое подразделение среднего размера вместе со штатной техникой, в том числе с танками M-1 Abrams.

Ранее сообщалось, что в этом году учения Sea Breeze начнутся 1 июля. Учения будут проходить на море, суше, воздухе и под водой.

"На этот раз настоящей новацией станет отработка речного элемента. По легенде учений враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай", - отметили в ГПСУ.

В морском компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

18 января 2018 года Верховная Рада Рада дала добро на допуск в Украину вооруженных сил стран НАТО для проведения учений.