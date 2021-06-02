Успешно завершен третий этап испытаний "Тайфун-1" (9М221Ф) – украинских снарядов калибра 122 мм увеличенного радиуса поражения к реактивной системе залпового огня Град. Сюжет об этом показало Військове телебачення України.

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Тесты с использованием штатной установки БМ-21 прошли 26 мая на полигоне Широкий лан в Николаевской области. Проведено четыре пуска.

"Подтверждено среднюю дальность стрельбы и кучность попадания. Промышленники и военные довольны результатами. Испытания продолжаются", – отметили в Минобороны.

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Тайфун-1 с осколочно-фугасной боевой частью (18,4 кг) и максимальной дальностью полета до 40 км намерены использовать, помимо Града, также в Вербе и Бересте. Это разработка КБ "Южное" им. Янгеля. Помимо предприятия в Днепре, к работам привлечены Павлоградский мех- и химзавод, Фотоприбор, ГосНИИ химпродуктов и других участников. Ранее Украина не изготавливала реактивные снаряды даже старого образца.

На "Южном" также разрабатывают корректируемую в полете версию "Тайфун-1М".

КБ Южное работает также над снарядами калибров 220 мм Тайфун-2 для Урагана и 300 мм Тайфун-3 для Смерча.

"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО.

Начались огневые испытания украинской САУ "Богдана" в калибре НАТО.

11 июля 2014 года артиллерия российских оккупантов нанесла удар с направления границы Украина-Россия по лагерю 24-й, 79-й и 72-й бригад ВСУ под в поселком Зеленополье в Луганской области.

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Евгений Пилипенко

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