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Появилось видео стрельб Тайфуном-1 – новым украинским снарядом для реактивной артиллерии видео

02.06.2021, 09:09
Скриншот из видеозаписи
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Успешно завершен третий этап испытаний "Тайфун-1" (9М221Ф) – украинских снарядов калибра 122 мм увеличенного радиуса поражения к реактивной системе залпового огня Град. Сюжет об этом показало Військове телебачення України.

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Тесты с использованием штатной установки БМ-21 прошли 26 мая на полигоне Широкий лан в Николаевской области. Проведено четыре пуска.

"Подтверждено среднюю дальность стрельбы и кучность попадания. Промышленники и военные довольны результатами. Испытания продолжаются", – отметили в Минобороны.

Смотрите видео: Уникальные кадры попадания частичного залпа Ольхи в цель

Тайфун-1 с осколочно-фугасной боевой частью (18,4 кг) и максимальной дальностью полета до 40 км намерены использовать, помимо Града, также в Вербе и Бересте. Это разработка КБ "Южное" им. Янгеля. Помимо предприятия в Днепре, к работам привлечены Павлоградский мех- и химзавод, Фотоприбор, ГосНИИ химпродуктов и других участников. Ранее Украина не изготавливала реактивные снаряды даже старого образца. 

На "Южном" также разрабатывают корректируемую в полете версию "Тайфун-1М".

Смотрите видео: ВСУ испытали новые украинские реактивные системы залпового огня Буревий

Евгений Пилипенко
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ВСУ технологии РСЗО испытания ОПК снаряд впк вооружения полигон широкий лан стрельбы тайфун-1
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