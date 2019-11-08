Украинская армия приняла на вооружение новую РСЗО: характеристики

РСЗО Верба стреляет 122-мм снарядами и весит 20 тонн (Фото: Укроборонпром)

Вооруженные силы приняли ракетные системы залпового огня Верба. Об этом сообщает агентство Минобороны Арміяinform.

Верба способна поражать цели на расстоянии до 40 км, управление процессом стрельбы ведется из пятиместной кабины.

Всего на вооружение приняты 33 единицы боевой техники, кроме Вербы это, в частности, станция контрбатарейной борьбы Зоопарк-3, комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии Оболонь-А, боевая машина Оса-АКМ, бронеавтомобиль БАРС-8.

В октябре 2018 Вооруженные силы получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган.

На выставке "Оружие и безопасность" представили глубоко модернизированную 122-мм реактивную систему залпового огня, в производстве которой используются только украинские комплектующие.

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