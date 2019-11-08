Украинская армия приняла на вооружение новую РСЗО: характеристики

Вооруженные силы приняли ракетные системы залпового огня Верба. Об этом сообщает агентство Минобороны Арміяinform.
Верба способна поражать цели на расстоянии до 40 км, управление процессом стрельбы ведется из пятиместной кабины.
Всего на вооружение приняты 33 единицы боевой техники, кроме Вербы это, в частности, станция контрбатарейной борьбы Зоопарк-3, комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии Оболонь-А, боевая машина Оса-АКМ, бронеавтомобиль БАРС-8.
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