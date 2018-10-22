Укроборонпром показал, как ВСУ уничтожат врага "Ураганом" - видео

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Госконцерн передал на вооружение украинской армии партию отремонтированных систем залпового огня

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Вооруженные силы получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом 22 октября сообщила пресс-служба госконцерна Укроборонпром.

Согласно сообщению, широкий спектр реактивных снарядов для "Урагана" позволяет уничтожать живую силу, небронированную, легкобронированную и бронированную технику, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие объекты противника.

Для приведения системы из походного положение в боевое необходимо три минуты. За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который поразит цели на дальности до 35 км.

Во время ремонта на Шепетовском заводе полностью восстановили все узлы и агрегаты РСЗО.

В августе подразделения реактивной артиллерии Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ провели тактические учения с боевыми стрельбами из систем залпового огня "Ураган".

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Теги: петр порошенко, ВСУ, укроборонпром, армия, вооружение, рсзо ураган, реактивная система залпового огня
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