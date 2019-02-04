Военные в Донбассе отработали удар Смерчами по границе: видео

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Военнослужащие выполнили задачу на скорость перемещения, развертывания в соответствующем позиционном районе и в точности наведения

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Вооруженные Силы Украины в прифронтовой зоне на востоке провели проверку боеготовности подразделений реактивной артиллерии. Об этих учениях сообщили в штабе операции объединенных сил, опубликовав соответствующий сюжет.

В маневрах приняли участие боевые расчеты реактивных систем залпового огня Смерч.

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"Результаты проверки показали, что подразделения готовы к применению, военнослужащие хорошо обучены. Это определенно является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в объединенных силах", - пишут в штабе ООС.

Выстрелы не производились: армия экономит дефицитные боеприпасы.

Аналогичные учения проводятся регулярно.

Смерч - советская разработка реактивной системы залпового огня калибра 300 мм, принята на вооружение в 1987 году. Количество снарядов (каждый около 800 кг) в направляющих одной боевой машины - 12 штук. Подготовка к бою после получения целеуказания занимает три минуты. Время запуска всех ракет — 38 секунд. Дальность стрельбы - от 20 до 90 (отдельная модификация - до 120 км).

Смотрите также: ВСУ учились топить из Ураганов российский десант на Азове: видео

Львовские десантники превратили в художественный экспонат часть реактивного снаряда от РСЗО Смерч, которыми российские гибридные войска обстреливали позиции сил АТО в Донбассе во время "горячей" фазы войны РФ против Украины.

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Теги: оос, ВСУ, война в донбассе, учения, РСЗО, артиллерия, смерч
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