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11.07.2019, 10:32

Пять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фото

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Пять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фото
Пять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фото
Пять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фотоПять лет назад РФ сожгла из Града лагерь ВСУ в Зеленополье: фото

Это было первое непосредственное массированное применение вооружений армии РФ против сил АТО в начавшейся войне

Пять лет назад, в 04:30 утра 11 июля 2014 года артиллерия оккупантов нанесла удар с направления границы Украина-Россия по лагерю 24-й, 79-й и 72-й бригад ВСУ под в поселком Зеленополье в Луганской области. После ракетной атаки разбитый лагерь еще 20 минут забрасывали из трех минометов 120 мм из Ровеньков.

В течение следующего месяца такие обстрелы с территории РФ и из приграничья по сектору Д стали постоянными.

По данным из официальных источников, погибшими в этой трагедии считаются 23 бойца сил антитеррористической операции. Сами военные и волонтеры говорят минимум о 36 погибших: 30 военных ВСУ и шести пограничниках. Ранения получили 93 бойца.

В результате обстрела была уничтожена почти вся военная техника.

Тот обстрел год спустя описал у себя в Facebook артиллерист Сергей Мандалина - читать здесь.

"Пять лет назад 11 парням из моего подразделения не удалось встретить утро. Они были молоды, у них были планы, у них были цели и идеи. Они были разные, но их объединяло одно - они пришли. Пришли, когда страна их позвала", - написал он сегодня.

Фото: lostarmour.info, соцсети

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Теги: война в донбассе, РСЗО, зеленополье
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