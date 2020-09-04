Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
04.09.2020, 11:44

"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото

1 / 20
"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото
"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото
"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото

Использование РСЗО стало одной из "визитных карточек" активной фазы российско-украинской войны

Бойцы реактивного артиллерийского дивизиона 72-й отдельной мехбригады ВСУ им. Черных запорожцев отработали на учениях ведение огня из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом пишет, показывая фото тренировок, пресс-служба в/ч.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Погода солнечная, местами "Град", – выражение, родившееся на войне во время жаркого 2014 года", – подписан фотосет.

Одна установка БМ-21 способна залпом из 40 реактивных снарядов калибра 122 мм накрыть на расстоянии более 20 км участок местности площадью в 16 гектаров, что примерно равно четырем футбольным полям.

Смотрите видео: Наследник "Града": в Украине успешно испытали РСЗО "Берест"

Помимо сугубо боевого использования снарядов, "Град" также может использоваться для "засевания" территории минами, постановки дымовых завес и радиопомех, создания очагов возгорания, освещения поля боя или сброса материалов агитации.

  • 24 января 2015 года в 09:15 начался массированный обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе из РСЗО российских оккупантов. Позже в этот же день восточный район вновь подвергся обстрелам. В результате этих терактов погиб 31 человек, около 120 получили ранения различной степени тяжести.

Смотрите видео: Как россияне били "Градом" по Мариуполю: расследование СБУ

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, учения, РСЗО, артиллерия, град, 72 бригада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Кровь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фоторепортаж
Кровь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фоторепортаж
"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото
"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото
Уже 300 000. Протестующие продолжают сходиться к центру Минска - фоторепортаж
Уже 300 000. Протестующие продолжают сходиться к центру Минска - фоторепортаж
Материалы по теме
Генштаб планирует уменьшить количество срочников в ВСУ
Происшествия Генштаб планирует уменьшить количество срочников в ВСУ
Рядом с захваченным Россией Крымом проверили боеготовность ПВО – видео
Происшествия Рядом с захваченным Россией Крымом проверили боеготовность ПВО – видео
Популярное
фото/видео
"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото
"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото
Полет космической "колоды" SpaceX с дрона рядом и двух камер на корабле – видео
Полет космической "колоды" SpaceX с дрона рядом и двух камер на корабле – видео 09:35
Сбросили 250 тонн воды. Пожары в Харьковской и Луганской областях: ситуация на утро
Сбросили 250 тонн воды. Пожары в Харьковской и Луганской областях: ситуация на утро 09:24
Футбол. Сборная Украины открыла Лигу наций с победы над Швейцарией – видео голов
Футбол. Сборная Украины открыла Лигу наций с победы над Швейцарией – видео голов 06:26
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 