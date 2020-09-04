"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото

Бойцы реактивного артиллерийского дивизиона 72-й отдельной мехбригады ВСУ им. Черных запорожцев отработали на учениях ведение огня из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом пишет, показывая фото тренировок, пресс-служба в/ч.

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"Погода солнечная, местами "Град", – выражение, родившееся на войне во время жаркого 2014 года", – подписан фотосет.

Одна установка БМ-21 способна залпом из 40 реактивных снарядов калибра 122 мм накрыть на расстоянии более 20 км участок местности площадью в 16 гектаров, что примерно равно четырем футбольным полям.

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Помимо сугубо боевого использования снарядов, "Град" также может использоваться для "засевания" территории минами, постановки дымовых завес и радиопомех, создания очагов возгорания, освещения поля боя или сброса материалов агитации.

24 января 2015 года в 09:15 начался массированный обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе из РСЗО российских оккупантов . Позже в этот же день восточный район вновь подвергся обстрелам. В результате этих терактов погиб 31 человек, около 120 получили ранения различной степени тяжести.

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