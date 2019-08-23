Наследник Града: в Украине успешно испытали РСЗО Берест

Государственное предприятие Шепетовский ремонтный завод, которое входит в концерн Укроборонпром, разработало проект реактивной системы залпового огня, которая получила обозначения БМ-21УМ и название Берест. Об этом сообщает Armyinfo.

Сейчас Берест готовят к выставке "Оружие и безопасность", которая в 16-й раз пройдет этой осенью в Киеве. Коллектив завода надеется, что их проект заинтересует представителей Вооруженных сил Украины, и что этот комплекс значительно усилит боевые способности артиллерийских подразделений украинской армии.

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РСЗО Берест впервые показали на выставке в 2018 году. Уже тогда говорилось, что им должны заменить, устаревшие Грады. Он даже вошел в топ-5 разработок Укроборонпрома 2018 года.

Берест - это проект глубокой модернизации существующего комплекса БМ-21 Град. Суть в замене существующих агрегатов, а также установка новых устройств.

Берест способен заменить в войсках морально и физически устаревшие еще советские Грады.

Разработчики проекта отказались от базового шасси устаревшего Урал. Теперь используется шасси КрАЗ-5401НЕ. Это мощный грузовик с полноприводной двухосной базой с комфортной и удобной для расчета четырехдверной кабиной.

"Во время проектирования Береста тесно сотрудничали именно с теми, кто обслуживает в условиях боевой обстановки ракетные системы залпового огня - военными артиллерийских подразделений. Учли их советы и пожелания", - отметил главный инженер завода Станислав Войтенко.

Успешные ходовые испытания Береста были проведены еще в феврале. По их результатам, было решено заменить шины на более мощные, для увеличения проходимости авто на местности.