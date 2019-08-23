Наследник Града: в Украине успешно испытали РСЗО Берест

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сейчас ракетную систему залпового огня Берест готовят к выставке "Оружие и безопасность", которая пройдет этой осенью в Киеве

Государственное предприятие Шепетовский ремонтный завод, которое входит в концерн Укроборонпром, разработало проект реактивной системы залпового огня, которая получила обозначения БМ-21УМ и название Берест. Об этом сообщает Armyinfo.

Сейчас Берест готовят к выставке "Оружие и безопасность", которая в 16-й раз пройдет этой осенью в Киеве. Коллектив завода надеется, что их проект заинтересует представителей Вооруженных сил Украины, и что этот комплекс значительно усилит боевые способности артиллерийских подразделений украинской армии. 

Смотрите также: Наследник Града: РСЗО Берест бьет залпом из 50 снарядов - фото 

РСЗО Берест впервые показали на выставке в 2018 году. Уже тогда говорилось, что им должны заменить, устаревшие Грады. Он даже вошел в топ-5 разработок Укроборонпрома 2018 года.

Берест - это проект глубокой модернизации существующего комплекса БМ-21 Град. Суть в замене существующих агрегатов, а также установка новых устройств. 

Берест способен заменить в войсках морально и физически устаревшие еще советские Грады.

Разработчики проекта отказались от базового шасси устаревшего Урал. Теперь используется шасси КрАЗ-5401НЕ. Это мощный грузовик с полноприводной двухосной базой с комфортной и удобной для расчета четырехдверной кабиной. 

"Во время проектирования Береста тесно сотрудничали именно с теми, кто обслуживает в условиях боевой обстановки ракетные системы залпового огня - военными артиллерийских подразделений. Учли их советы и пожелания", - отметил главный инженер завода Станислав Войтенко.

Успешные ходовые испытания Береста были проведены еще в феврале. По их результатам, было решено заменить шины на более мощные, для увеличения проходимости авто на местности.

Отправить:
Распечатать:
Теги: укроборонпром, РСЗО, град, берест
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Наследник Града: в Украине успешно испытали РСЗО Берест
Наследник Града: в Украине успешно испытали РСЗО Берест
Кино. Тизер военной драмы об аннексии Крыма "Черкассы" - видео
Кино. Тизер военной драмы об аннексии Крыма "Черкассы" - видео
Аваков предложил продавать наркотики в Россию: видео
Аваков предложил продавать наркотики в Россию: видео
Экономика В Украине выросли объемы строительства. Названы области-лидеры
Экс-депутат Пинзеник вошел в набсовет Магистральных газопроводов
ТЭК Экс-депутат Пинзеник вошел в набсовет Магистральных газопроводов
Украина обжаловала в России взыскание $144 млн в пользу Татнефти
ТЭК Украина обжаловала в России взыскание $144 млн в пользу Татнефти
Популярное
фото/видео
Наследник Града: в Украине успешно испытали РСЗО Берест
Наследник Града: в Украине успешно испытали РСЗО Берест
Кино. Тизер военной драмы об аннексии Крыма "Черкассы" - видео
Кино. Тизер военной драмы об аннексии Крыма "Черкассы" - видео 14:20
Аваков предложил продавать наркотики в Россию: видео
Аваков предложил продавать наркотики в Россию: видео 13:37
7 часов в открытом космосе. Как работают астронавты NASA: видео
7 часов в открытом космосе. Как работают астронавты NASA: видео 13:23
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 