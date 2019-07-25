Укроборонпром отправил в Таиланд машинокомплект нашего БТР: видео

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Кооперация с Таиландом позволяет Украине выпустить командно-штабной БТР-3КШ в серийное производство, - заявил гендиректор Укроборопрома Павел Букин

Госпредприятие Укроборонпром отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для лицензированной сборки в этой стране. Соответствующая информация размещена на сайте Укроборонпром.

По словам гендиректора Укроборонпрома Павла Букина, Украина рассматривает эту экспортную поставку, как "маркер углубления сотрудничества с Таиландом - нашим стратегическим партнером в Южно-Восточной Азии". 

"Украина имеет серьезные перспективы в этом направлении и мы должны их использовать в своих национальных интересах", - заявил Букин. 

По его словам, несколько лет назад был заключен договор с уполномоченным предприятием Минобороны Таиланда по производству БТР-3Е1, разных модификаций и машин на его базе, а также - обеспечения сервисного обслуживания в королевстве.  

Ранее стало известно, что Укроборонпром рассчитался с николаевскими судостроителями.

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Теги: укроборонпром, впк, таиланд
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