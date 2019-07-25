Укроборонпром отправил в Таиланд машинокомплект нашего БТР: видео

Госпредприятие Укроборонпром отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для лицензированной сборки в этой стране. Соответствующая информация размещена на сайте Укроборонпром.

По словам гендиректора Укроборонпрома Павла Букина, Украина рассматривает эту экспортную поставку, как "маркер углубления сотрудничества с Таиландом - нашим стратегическим партнером в Южно-Восточной Азии".

"Украина имеет серьезные перспективы в этом направлении и мы должны их использовать в своих национальных интересах", - заявил Букин.

По его словам, несколько лет назад был заключен договор с уполномоченным предприятием Минобороны Таиланда по производству БТР-3Е1, разных модификаций и машин на его базе, а также - обеспечения сервисного обслуживания в королевстве.

Ранее стало известно, что Укроборонпром рассчитался с николаевскими судостроителями.