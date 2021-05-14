Подразделения реактивной артиллерии провели учения по разворачиванию реактивных систем залпового огня "Ураган" недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

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По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, плановые тренировки по слаженности расчетов РСЗО "Ураган" прошли в условиях, максимально приближенных к боевым.

Военнослужащие отработали упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных командных пунктов условного противника.

Также было отработано дистанционное минирование исходных районов вероятного наступления условного противника.

Наев подчеркнул, что подразделения реактивной артиллерии круглосуточно находятся в полной боевой готовности, и в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и отреагировать на военную угрозу.

7 мая в Европе с артиллерийских стрельб высокоточными боеприпасами в Эстонии и десантирования бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии США стартовали масштабные континентальные учения Defender Europe 21 (Защитник Европы-21).

10 мая Украина и США провели учения в Черном море.

Денис Юдин

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