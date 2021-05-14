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Около админграницы с Крымом ВСУ провели учения с РСЗО "Ураган" – фото, видео видео

14.05.2021, 12:52
Учения РСЗО Ураган (Фото – АрміяInform)
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Подразделения реактивной артиллерии провели учения по разворачиванию реактивных систем залпового огня "Ураган" недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

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По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, плановые тренировки по слаженности расчетов РСЗО "Ураган" прошли в условиях, максимально приближенных к боевым.

Военнослужащие отработали упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных командных пунктов условного противника.

Также было отработано дистанционное минирование исходных районов вероятного наступления условного противника.

Наев подчеркнул, что подразделения реактивной артиллерии круглосуточно находятся в полной боевой готовности, и в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и отреагировать на военную угрозу.

Денис Юдин
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Сергей Наев ВСУ Крым учения рсзо ураган реактивная артилерия
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